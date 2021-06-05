Кудрин: доллар продолжит функционировать в России после его исключения из ФНБ

Кудрин заметил, что государство диверсифицирует свои резервы в другие активы, однако это не мешает россиянам хранить свои личные сбережения в долларах. Одной из причин этого решения Минфина могли стать американские санкции, либо же «опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах», добавил он.