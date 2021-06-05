Кудрин: доллар продолжит функционировать в России после его исключения из ФНБ
Доллар продолжит функционировать и после того, как будет исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках», — цитирует его ТАСС.
Кудрин заметил, что государство диверсифицирует свои резервы в другие активы, однако это не мешает россиянам хранить свои личные сбережения в долларах. Одной из причин этого решения Минфина могли стать американские санкции, либо же «опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах», добавил он.
Ранее Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключён из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему станут китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.
В ходе своей встречи с руководителями мировых информационных агентств президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсальному средству расчетов.
Президент пояснил, что США используют свою национальную валюту для различных санкционных мер, например, Россия не может из-за этого производить расчеты в долларах с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
«Мы не уходим сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами. Уже вне долларовой зоны», — добавил Путин.