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Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от доллара как резервной валюты

Ведомости

У России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсальному средству расчетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается доллара, я уже сказал об этом, мне не стремимся избавиться от доллара. Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — сказал он.

Президент пояснил, что США используют свою национальную валюту для различных санкционных мер, например, Россия не может из-за этого производить расчеты в долларах с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

«Мы не уходим сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами. Уже вне долларовой зоны», — добавил Путин.

Ранее Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключён из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему станут китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.

Ранее по теме: Путин заявил о нежелании использовать отказ от доллара в «политической возне»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных