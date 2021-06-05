Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от доллара как резервной валюты
У России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсальному средству расчетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Что касается доллара, я уже сказал об этом, мне не стремимся избавиться от доллара. Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — сказал он.
Президент пояснил, что США используют свою национальную валюту для различных санкционных мер, например, Россия не может из-за этого производить расчеты в долларах с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
«Мы не уходим сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами. Уже вне долларовой зоны», — добавил Путин.
Ранее Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключён из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему станут китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.