Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от доллара как резервной валюты

«Что касается доллара, я уже сказал об этом, мне не стремимся избавиться от доллара. Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — сказал он.