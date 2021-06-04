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Путин заявил о нежелании использовать отказ от доллара в «политической возне»

Ведомости

Если нефтяные компании откажутся от расчетов в долларах, это будет сильнейший удар по американской валюте, однако Россия не хочет использовать подобные инструменты «в политической возне», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьёзный удар по доллару как по резервной валюте мировой. Мы-то не хотим использовать эти инструменты в какой-то там политической возне. Мы не собираемся этого делать», — сказал он.

В то же время Путин отметил, что сама логика развития мировой экономической и валютной системы говорит о необходимости наличия множества резервных валют. Это, по словам президента, гарантирует безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы.

«Мы над этим думаем аккуратненько», — отметил он.

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Путин добавил, что США не ценят свою национальную валюту как международную резервную. Так, по словам главы государства, Вашингтон использует доллар как инструмент конкурентной и политической борьбы, тем самым нанося ему ущерб.

«Если посмотреть то, что происходит — это не наши оценки, это оценки мирового банка, других международных институтов — сокращаются и золотовалютные резервы многих стран мира, в том числе союзников США в долларах, и расчёты в долларах сокращаются», — сказал Путин.

Вчера Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключён из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему станут китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных