Минфин назвал причину исключения доллара из ФНБ

Ранее сегодня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход к новой структуре ФНБ может состояться в течение месяца. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%. После перехода в евро будет около 40% ФНБ, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%. В Кремле по этому поводу отметили, что процесс дедолларизации носит постоянный характер и происходит не только в России, но и в других странах мира, которые обеспокоены надежностью резервной валюты.