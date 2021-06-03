Минфин назвал причину исключения доллара из ФНБ
Отказ от доллара, включение золота в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также увеличение долей евро и юаня обусловлены необходимостью обеспечить сохранность средств фонда на фоне макроэкономических и геополитических тенденций последних лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.
«Данные изменения направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на «дедолларизацию» российской экономики», — пояснили в Минфине.
Как уточнили в ведомстве, доллар исключен из структуры ФНБ 20 мая текущего года. В свою очередь, золото включено в структуру фонда 1 июня. Золото определено в качестве одной из альтернатив доллару «в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений от инфляционных рисков», а китайский юань и евро — «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России».
Ранее сегодня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что переход к новой структуре ФНБ может состояться в течение месяца. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%. После перехода в евро будет около 40% ФНБ, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%. В Кремле по этому поводу отметили, что процесс дедолларизации носит постоянный характер и происходит не только в России, но и в других странах мира, которые обеспокоены надежностью резервной валюты.
Последний раз структура ФНБ менялась в конце февраля. Тогда Минфин объявил, что 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
О необходимости дедолларизации российской экономики неоднократно заявляли многие российские госслужащие. В частности, в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва считает важным наращивать усилия «по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров». «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.