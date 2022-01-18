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Финансы

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос почти в полтора раза

Ведомости

Чистый отток капитала из России в 2021 г. вырос на 42,8% по сравнению с предыдущим годом и составил $72 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной Центробанком.

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении, составив $50,4 млрд против $22,1 млрд в 2019 г.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — говорится в сообщении регулятора.

Чистый отток средств нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов за 2021 г. составил $3,2 млрд против притока средств в $3,9 млрд годом ранее, следует из материалов Банка России. Самый большой отток средств наблюдался в IV квартале прошлого года: он составил $4,3 млрд против притока средств в $2,5 млрд за аналогичный период 2020 г.

При этом прямые иностранные инвестиции в российские компании за прошлый год выросли в 3,8 раза по сравнению с 2020 г. — до $30,7 млрд. Однако в IV квартале объем прямых иностранных инвестиций снизился на 19,5% в годовом выражении — до $3,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных