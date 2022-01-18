Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос почти в полтора раза
Чистый отток капитала из России в 2021 г. вырос на 42,8% по сравнению с предыдущим годом и составил $72 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной Центробанком.
По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении, составив $50,4 млрд против $22,1 млрд в 2019 г.
«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — говорится в сообщении регулятора.
Чистый отток средств нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов за 2021 г. составил $3,2 млрд против притока средств в $3,9 млрд годом ранее, следует из материалов Банка России. Самый большой отток средств наблюдался в IV квартале прошлого года: он составил $4,3 млрд против притока средств в $2,5 млрд за аналогичный период 2020 г.
При этом прямые иностранные инвестиции в российские компании за прошлый год выросли в 3,8 раза по сравнению с 2020 г. — до $30,7 млрд. Однако в IV квартале объем прямых иностранных инвестиций снизился на 19,5% в годовом выражении — до $3,3 млрд.