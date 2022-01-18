Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос почти в полтора раза

При этом прямые иностранные инвестиции в российские компании за прошлый год выросли в 3,8 раза по сравнению с 2020 г. — до $30,7 млрд. Однако в IV квартале объем прямых иностранных инвестиций снизился на 19,5% в годовом выражении — до $3,3 млрд.