Газета
Финансы

Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных сайтов

Ведомости

Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных доменных имен для борьбы с денежными переводами на счета нелегальных онлайн-казино. Об этом рассказал РБК представитель ведомства.

По его словам, Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ЦБ сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в реестре ссылок на сайты онлайн-казино в зашифрованном виде. Банк при этом не будет видеть весь перечень, но сможет расшифровать конкретную ссылку на интересующий его ресурс, с которого выполняются те или иные финансовые операции. Представитель РКН заявил, что такой механизм безопасен и соответствует требованиям законодательства об информации.

С 13 июля прошлого года банкам запрещено принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, сайты которых находятся в черном списке Роскомнадзора. В этот реестр вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. К ним относятся онлайн-казино и организаторы нелегальных лотерей. В 2019 г. Роскомнадзор сообщал, что заблокировал более 30 000 сайтов с рекламой казино или нелицензированными игровыми автоматами.

В августе 2021 г. банки пожаловались на технические сложности при исполнении закона: в Национальном совете финансового рынка заявили, что кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены делать это в «ручном» режиме. В связи с этим банки попросили открыть им доступ к автоматическим проверкам реестра.

В ноябре ЦБ решил до 1 апреля 2022 г. не штрафовать банки за проведение переводов в адрес нелегальных онлайн-казино. Регулятор сообщил, что до этого времени совместно с заинтересованными госорганами будет разработан механизм для «оперативного доведения» до банков сведений из черного списка Роскомнадзора.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных