Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных сайтов
По его словам, Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ЦБ сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в реестре ссылок на сайты онлайн-казино в зашифрованном виде. Банк при этом не будет видеть весь перечень, но сможет расшифровать конкретную ссылку на интересующий его ресурс, с которого выполняются те или иные финансовые операции. Представитель РКН заявил, что такой механизм безопасен и соответствует требованиям законодательства об информации.
С 13 июля прошлого года банкам запрещено принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, сайты которых находятся в черном списке Роскомнадзора. В этот реестр вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. К ним относятся онлайн-казино и организаторы нелегальных лотерей. В 2019 г. Роскомнадзор сообщал, что заблокировал более 30 000 сайтов с рекламой казино или нелицензированными игровыми автоматами.
В августе 2021 г. банки пожаловались на технические сложности при исполнении закона: в Национальном совете финансового рынка заявили, что кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены делать это в «ручном» режиме. В связи с этим банки попросили открыть им доступ к автоматическим проверкам реестра.
В ноябре ЦБ решил до 1 апреля 2022 г. не штрафовать банки за проведение переводов в адрес нелегальных онлайн-казино. Регулятор сообщил, что до этого времени совместно с заинтересованными госорганами будет разработан механизм для «оперативного доведения» до банков сведений из черного списка Роскомнадзора.