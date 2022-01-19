Роскомнадзор предоставит банкам ограниченный доступ к реестру запрещенных сайтов

По его словам, Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ЦБ сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в реестре ссылок на сайты онлайн-казино в зашифрованном виде. Банк при этом не будет видеть весь перечень, но сможет расшифровать конкретную ссылку на интересующий его ресурс, с которого выполняются те или иные финансовые операции. Представитель РКН заявил, что такой механизм безопасен и соответствует требованиям законодательства об информации.