Доля безналичных платежей в России впервые в истории превысила 60%
Доля безналичного торгового оборота в России в IV квартале прошлого года составила 60,8% после 55,9% в аналогичный период 2020 г., говорится в исследовании лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы ОФД». Показатель впервые в истории преодолел порог в 60%. Общая за 2021 г. доля безналичных расходных операций составила рекордные 59,3%.
Наиболее высокая доля безналичного оборота зафиксирована в сегментах продовольственной розницы. Например, в ресторанах она составляет 79,1%, в кафе и столовых — 74,1%, в фастфуде — 71,7%, в супермаркетах и гипермаркетах — 67,3 и 63,6% соответственно. Сложнее всего наличные «вытесняются» в секторах «Электроника и бытовая техника» и «Строительные материалы», отметили авторы исследования. Так, в первом показатель составил 65,6% в IV квартале 2021 г., что на 3,2 п. п. меньше, чем в тот же период 2020 г. Во втором же показатель дольше года держится на уровне 56-57% и не растет.
«По всей видимости, в этой части экономики находит применение наличность, оказавшаяся на руках населения в период первых двух волн [пандемии]. Безусловно, здесь возможен дальнейший отказ от бумажных денег, но только когда этот способ расчета станет менее выгодным для покупателей», — заявили аналитики.
Регионом-лидером по доле безналичного оборота является Ненецкий автономный округ — 73,9%. В топ-5 входят также Республика Саха (Якутия) (68,9%), Карелия (68,8%), Тюменская область (68,5%) и Республика Коми (68,4%). В целом доля выше 60% зафиксирована в 42 из 85 субъектов. Самые низкие значения в IV квартале отмечены в Ингушетии (17,8%), Чечне (19,4%), Дагестане (24,5%), Кабардино-Балкарской Республике (35%) и Карачаево-Черкесии (37%).
Аналитики полагают, что через пять лет доля безналичных платежей в России приблизится к своему пределу, который сейчас оценивается в 85%. Рост ограничен необходимостью граждан иногда снимать наличные для совершения покупок в «сером» сегменте экономики, например, для оплаты услуг репетиторов или приобретения товаров на рынках, а также в отраслях, где доля наличных традиционно велика — авто, стройматериалы, магазины у дома. По оценкам экспертов, сейчас люди, отдающие предпочтение безналу, все равно вынуждены 10% расходов оплачивать бумажными деньгами.
Еще одним ограничением является склонность пожилых граждан использовать наличные. Так, только 13% жителей страны старше 70% сейчас предпочитают расплачиваться безналичными способом. На данный момент наличные расходы пожилых граждан составляют около 5% от всех трат на товары и услуги, говорится в исследовании. По мере смены поколений влияние этого фактора будет ослабевать, отметили аналитики.