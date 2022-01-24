Доля безналичных платежей в России впервые в истории превысила 60%

Наиболее высокая доля безналичного оборота зафиксирована в сегментах продовольственной розницы. Например, в ресторанах она составляет 79,1%, в кафе и столовых — 74,1%, в фастфуде — 71,7%, в супермаркетах и гипермаркетах — 67,3 и 63,6% соответственно. Сложнее всего наличные «вытесняются» в секторах «Электроника и бытовая техника» и «Строительные материалы», отметили авторы исследования. Так, в первом показатель составил 65,6% в IV квартале 2021 г., что на 3,2 п. п. меньше, чем в тот же период 2020 г. Во втором же показатель дольше года держится на уровне 56-57% и не растет.