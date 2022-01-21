Visa сообщила о полном отказе от наличных около 30% россиян
Около 30% россиян полностью отказались от наличных денег, а 36% отказались от покупок в магазинах, где не принимают карты, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на международную платежную систему Visa. По ее заказу компания Wakefield Research провела исследование, в котором приняли участие жители различных стран, в том числе 500 жителей России.
«Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой», — говорится в результатах опроса.
Аналитики отметили, что за последний месяц 56% всех покупок опрошенных были оплачены безналично. Это во многом связано с привычкой чаще платить картой, которая во время пандемии выработалась у 39% респондентов.
В исследовании говорится, что россияне чаще жителей других стран ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты – 75% против 68% соответственно. Среди преимуществ электронных платежей респонденты назвали возможность совершать покупки в интернете – 66% — и проще учитывать свои расходы – 39%.
По оценке управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, в течение следующих двух лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования, писали «РИА Новости».