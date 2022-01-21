Газета
Финансы

Visa сообщила о полном отказе от наличных около 30% россиян

Ведомости

Около 30% россиян полностью отказались от наличных денег, а 36% отказались от покупок в магазинах, где не принимают карты, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на международную платежную систему Visa. По ее заказу компания Wakefield Research провела исследование, в котором приняли участие жители различных стран, в том числе 500 жителей России.

«Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой», — говорится в результатах опроса.

Аналитики отметили, что за последний месяц 56% всех покупок опрошенных были оплачены безналично. Это во многом связано с привычкой чаще платить картой, которая во время пандемии выработалась у 39% респондентов.

В исследовании говорится, что россияне чаще жителей других стран ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты – 75% против 68% соответственно. Среди преимуществ электронных платежей респонденты назвали возможность совершать покупки в интернете – 66% — и проще учитывать свои расходы – 39%.

По оценке управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, в течение следующих двух лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: В Райффайзенбанке спрогнозировали почти полное исчезновение пластиковых карт

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных