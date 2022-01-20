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В Райффайзенбанке спрогнозировали почти полное исчезновение пластиковых карт

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Физические кредитные карты в течение ближайших двух лет потеряют актуальность, продолжат ими пользоваться не более 15% клиентов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 г. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил Спиваков. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.

Спиваков отметил, что в онлайн все больше будет уходить ипотека. Сейчас главное препятствие для этого – это необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов и при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи. Он добавил, что 50-70% застройщиков в Московском регионе уже готовы проводить сделки удаленно. В Санкт-Петербурге наблюдается похожая картина, а региональные застройщики не спешат переходить в онлайн.

В конце 2020 г. РБК сообщил со ссылкой на представителей крупнейших российских банков, что они начали отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате, ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде.

Ранее по теме: Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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