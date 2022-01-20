В Райффайзенбанке спрогнозировали почти полное исчезновение пластиковых карт

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 г. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил Спиваков. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.