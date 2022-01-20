В Райффайзенбанке спрогнозировали почти полное исчезновение пластиковых карт
Физические кредитные карты в течение ближайших двух лет потеряют актуальность, продолжат ими пользоваться не более 15% клиентов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова.
«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 г. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил Спиваков. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.
Спиваков отметил, что в онлайн все больше будет уходить ипотека. Сейчас главное препятствие для этого – это необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов и при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи. Он добавил, что 50-70% застройщиков в Московском регионе уже готовы проводить сделки удаленно. В Санкт-Петербурге наблюдается похожая картина, а региональные застройщики не спешат переходить в онлайн.
В конце 2020 г. РБК сообщил со ссылкой на представителей крупнейших российских банков, что они начали отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате, ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде.