Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые
Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что в 2021 г. банк планирует ввести функцию «пластик как опция». При оформлении любой карты ей можно будет сразу начать пользоваться в цифровом виде: совершать покупки в интернете или загрузить в смартфон c NFC — бесконтактной технологией оплаты. При необходимости позднее можно будет заказать карту в пластиковом виде. Во второй половине 2021 г. заказать цифровую карту можно будет при перевыпуске уже действующей карты. Царев отметил, что сейчас банк выпускает более 10% карт без пластика.
Представитель ВТБ рассказал, что сейчас 5% карт банка работают в электронном виде, оборот по таким картам в 2020 г. достиг около 8 млрд руб. Собеседник издания отметил, что спрос на цифровые карты в 2020 г. постоянно рос: в ноябре было выпущено в 2,5 раза больше цифровых карт, чем в январе. Всего с начала года было выпущено более 300 тыс. цифровых карт.
Руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин отметил, что банк так же планирует замещать пластиковые карты цифровыми. Сейчас треть карт, которые заказываются в банке в цифровых каналах, оформляются только в электронном формате. заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина рассказала, что в банке доля цифровых карт составляет 20%, к концу 2021 года доля электронных карт на рынке может удвоиться.