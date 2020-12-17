Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что в 2021 г. банк планирует ввести функцию «пластик как опция». При оформлении любой карты ей можно будет сразу начать пользоваться в цифровом виде: совершать покупки в интернете или загрузить в смартфон c NFC — бесконтактной технологией оплаты. При необходимости позднее можно будет заказать карту в пластиковом виде. Во второй половине 2021 г. заказать цифровую карту можно будет при перевыпуске уже действующей карты. Царев отметил, что сейчас банк выпускает более 10% карт без пластика.