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Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

Ведомости

Крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк планирует выпускать к концу 2023 г. 50% своих карт в цифровом формате; ВТБ к 2023 г. хочет вводить до 40% всех карт в цифровом виде, сообщил РБК со ссылкой на представителей банков. 

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что в 2021 г. банк планирует ввести функцию «пластик как опция». При оформлении любой карты ей можно будет сразу начать пользоваться в цифровом виде: совершать покупки в интернете или загрузить в смартфон c NFC — бесконтактной технологией оплаты. При необходимости позднее можно будет заказать карту в пластиковом виде. Во второй половине 2021 г. заказать цифровую карту можно будет при перевыпуске уже действующей карты. Царев отметил, что сейчас банк выпускает более 10% карт без пластика. 

Представитель ВТБ рассказал, что сейчас 5% карт банка работают в электронном виде, оборот по таким картам в 2020 г. достиг около 8 млрд руб. Собеседник издания отметил, что спрос на цифровые карты в 2020 г. постоянно рос: в ноябре было выпущено в 2,5 раза больше цифровых карт, чем в январе. Всего с начала года было выпущено более 300 тыс. цифровых карт. 

Руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин отметил, что банк так же планирует замещать пластиковые карты цифровыми. Сейчас треть карт, которые заказываются в банке в цифровых каналах, оформляются только в электронном формате. заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина рассказала, что в банке доля цифровых карт составляет 20%, к концу 2021 года доля электронных карт на рынке может удвоиться. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных