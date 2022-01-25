НБКИ сообщило о росте размера рекомендованного для обслуживания ипотеки дохода на 15%

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост показателя в большей степени вызван ростом ключевой ставки ЦБ, рыночных ипотечных ставок и цен на квадратный метр жилья. «Все это привело к удорожанию стоимости ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья», — отметил он. Викулин посоветовал контролировать кредитную нагрузку и планировать свой бюджет так, чтобы обслуживание ипотеки позволяло поддерживать привычный уровень жизни.