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Финансы

НБКИ сообщило о росте размера рекомендованного для обслуживания ипотеки дохода на 15%

Ведомости

Размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в декабре 2021 г. вырос на 15,4% по сравнению с июнем и составил в среднем 90 200 руб., сообщило Национальное бюро кредитных историй. Показатель рассчитывается на основе соотношения ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Самый высокий доход для комфортной выплаты ипотеки в декабре прошлого года нужен был семьям в Москве – 185 500 руб., Московской области – 143 200 руб., Санкт-Петербурге – 115 200 руб., Ленинградской области – 100 400 руб., Ханты-Мансийском АО – 91 000 руб.

Больше всего показатель вырос в Краснодарском крае – на 25,7%, Вологодской области – 23,7%, Ставропольском крае – 22,2%, Татарстане – на 21,3%, Волгоградской области – на 20,2%. В Москве и Санкт-Петербурге доход семьи для комфортной выплаты ипотеки вырос на 9,9% и 9,2% соответственно. Показатель снизился только в одном регионе из топ-30 с наибольшим объемом портфеля ипотеки – в Пермском крае (-3%).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост показателя в большей степени вызван ростом ключевой ставки ЦБ, рыночных ипотечных ставок и цен на квадратный метр жилья. «Все это привело к удорожанию стоимости ипотечного кредита и рекордным значениям его среднего размера. В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья», — отметил он. Викулин посоветовал контролировать кредитную нагрузку и планировать свой бюджет так, чтобы обслуживание ипотеки позволяло поддерживать привычный уровень жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных