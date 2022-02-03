ЦБ оценил долю безналичных платежей в России в 73%

По оценке управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, в течение следующих двух лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.