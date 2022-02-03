ЦБ оценил долю безналичных платежей в России в 73%
Доля безналичных платежей в России в прошлом году составила 73%, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции на площадке аналитического центра «Форум».
«По итогам прошлого года у нас безналичные расчеты достигли 73% в объеме розничного оборота», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС). Ранее ЦБ прогнозировал показатель по итогам 2021 г. на уровне 72%, но в III квартале был зарегистрирован существенный рост доли безналичных платежей.
Ранее исследование лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы ОФД» показало, что доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2021 г. составила 60,8% — на 4,9 п. п. больше в годовом выражении. Показатель впервые в истории преодолел порог в 60%. Общая за 2021 г. доля безналичных расходных операций составила рекордные 59,3%.
Международная платежная система Visa ранее сообщила, что около 30% россиян полностью отказались от наличных, а 36% больше не делают покупок в магазинах, где не принимают карты.
По оценке управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, в течение следующих двух лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.