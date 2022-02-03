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Финансы

ЦБ оценил долю безналичных платежей в России в 73%

Ведомости

Доля безналичных платежей в России в прошлом году составила 73%, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции на площадке аналитического центра «Форум».

«По итогам прошлого года у нас безналичные расчеты достигли 73% в объеме розничного оборота», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС). Ранее ЦБ прогнозировал показатель по итогам 2021 г. на уровне 72%, но в III квартале был зарегистрирован существенный рост доли безналичных платежей.

Ранее исследование лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы ОФД» показало, что доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2021 г. составила 60,8% — на 4,9 п. п. больше в годовом выражении. Показатель впервые в истории преодолел порог в 60%. Общая за 2021 г. доля безналичных расходных операций составила рекордные 59,3%.

Международная платежная система Visa ранее сообщила, что около 30% россиян полностью отказались от наличных, а 36% больше не делают покупок в магазинах, где не принимают карты.

По оценке управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, в течение следующих двух лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность, а их место заменят цифровые карты. По его мнению, через несколько лет пластиковыми картами будут пользоваться не более 15% клиентов из-за восприятия карты как «красивого аксессуара», а не из удобства использования.

Ранее по теме: Доля безналичных платежей в России впервые в истории превысила 60%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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