ВТБ предупредил о временном «охлаждении» рынка ипотеки в феврале

Как будет развиваться ситуация в этом году, во многом зависит от того, продлит ли правительство льготную программу «Господдержка 2020». Сейчас она действует до 1 июля. В прошлом году власти изменили ее условия: повысили максимальную ставку с 6,5 до 7% годовых, а предельный размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов (ранее был 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных субъектов).