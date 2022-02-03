ВТБ предупредил о временном «охлаждении» рынка ипотеки в феврале
Временное «охлаждение» рынка ипотеки может начаться в России в феврале на фоне изменения условий кредитования, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Учитывая, что все основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале текущего года может начаться временное охлаждение спроса», — сказал он.
В марте прошлого года на фоне растущей инфляции в России Центробанк стал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. В итоге с исторически минимальных 4,25% годовых к концу 2021 г. она достигла рекордных с октября 2017 г. 8,5% при нейтральном показателе в 5-6%. Более того, ЦБ допустил дальнейшее увеличение ставки. Следующее заседание совета директоров регулятора назначено на 11 февраля.
В итоге банки начали повышать ставки по ссудам и вкладам. В январе сразу несколько крупных российских кредитных организаций объявили об увеличении ипотечных ставок.
Однако в начале 2022 г. ВТБ зафиксировал рекордный спрос на ссуды на покупку жилья, отметил Печатников. «По нашим оценкам, за первый месяц этого года продажи рынка выросли на четверть и превысили 327 млрд руб. В ВТБ темп роста еще выше, порядка 70%, а объемы выдач сопоставимы с прошлым февралем», — рассказал топ-менеджер.
28 января ЦБ сообщил, что за 2021 г. российские банки предоставили населению ипотечные кредиты на общую сумму в 5,7 трлн. Это стало историческим рекордом и на 30% превысило показатель 2020 г., который тоже был максимальным.
Как будет развиваться ситуация в этом году, во многом зависит от того, продлит ли правительство льготную программу «Господдержка 2020». Сейчас она действует до 1 июля. В прошлом году власти изменили ее условия: повысили максимальную ставку с 6,5 до 7% годовых, а предельный размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов (ранее был 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных субъектов).
Объем выдачи превысит 5 трлн руб., если меру поддержки пролонгируют, считает Печатников. В противном случае финальный результат будет сопоставим со значениями 2020 г., резюмировал он.