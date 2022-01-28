Объем выданных ипотечных кредитов в 2021 году составил рекордные 5,7 трлн рублей
Российские банки в 2021 г. выдали ипотечных кредитов на общую сумму в 5,7 трлн руб., что стало рекордным показателем. Данный показатель выше на 30% результатов 2020 г. Об этом говорится в докладе Банка России о результатах банковского сектора за 2021 г.
Декабрь прошлого года стал рекордным месяцем по объемам выдачи ипотеки, банки выдали жилищных кредитов на сумму 645 млрд руб.
Рост ипотечного портфеля банков России в 2021 г. превысил 30% против 25% годом ранее, однако регулятор не видит высоких рисков перегрева на данном рынке, следует из обзора ЦБ.
«По итогам 2021 г. рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) превысил 30%, превзойдя результат 2020 г. (около 25%). Однако мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок», — следует из в документа.
Как заявил на онлайн-брифинге глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, в текущем году рынок ипотеки ждет замедление роста. По его прогнозам, рынок в 2022 г. вырастет на 20% против роста в 30% в 2021 г.
Как ранее сообщали аналитики ВТБ, драйвером роста рынка жилищного кредитования в России в 2021 г. стала программа «Господдержка 2020». С апреля 2020 г. до июля 2021 г. она позволяла получить ссуду на приобретение жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту не превышала 6,5% годовых. После 1 июля условия программы изменили: размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов, а предельную ставку повысили до 7% годовых.