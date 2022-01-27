Продажи квартир в московских новостройках выросли примерно на четверть

С июля спрос на жилье поддерживали предложения от застройщиков совместно с банками, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. По его словам, многие из них предлагали кредиты с субсидированными ставками (от 0,01%). Так, в конце июля «Дон-строй инвест» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и «Сбера»: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев связывает рост продаж жилья еще и с инфляцией, которая на конец 2021 г., по данным Росстата, достигла 8,31%, а также низкими ставками по вкладам. Все это, по его словам, привело к тому, что люди предпочитали переводить средства в недвижимость для их сохранения и получения прибыли.