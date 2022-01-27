Продажи квартир в московских новостройках выросли примерно на четверть

Продажи квартир в московских новостройках выросли примерно на четвертьЭтому способствовала льготная ипотека в первой половине 2021 года
По итогам 2021 г. в Москве было заключено 143 985 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, следует из сообщения Росреестра. Это на 29,5% больше, чем было годом ранее. При этом число сделок по продаже квартир, по данным ведомств, увеличилось лишь на 19,4% – с 82 750 до 98 770. Остальное пришлось на коммерческие помещения (кладовки и проч.) и машино-места.
Рост продаж жилья подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что в прошлом году компания реализовала на 11% больше квартир, чем в 2020 г. На 35% увеличились продажи и у ГК «Гранель», по словам ее заместителя директора по продажам Сергея Нюхалова.
Такой рост опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают с действием программы льготной ипотеки, которая продолжала действовать на протяжении первых 6 месяцев прошлого года. Сама программа была запущена весной 2020 г. в качестве поддержки населения и строительной отрасли. По ее условиям россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. – в других российских регионах. С июля прошлого года ставка по такой программе выросла до 7% , а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов. Участники рынка воспринимали это как окончание действия программы в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. По данным Дом.РФ, в январе – июне в ее рамках были выданы кредиты на 754 млрд руб.
С июля спрос на жилье поддерживали предложения от застройщиков совместно с банками, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. По его словам, многие из них предлагали кредиты с субсидированными ставками (от 0,01%). Так, в конце июля «Дон-строй инвест» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и «Сбера»: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев связывает рост продаж жилья еще и с инфляцией, которая на конец 2021 г., по данным Росстата, достигла 8,31%, а также низкими ставками по вкладам. Все это, по его словам, привело к тому, что люди предпочитали переводить средства в недвижимость для их сохранения и получения прибыли.
Голышев полагает, что в этом году спрос на жилье вряд ли снизится. Он указывает, что поддерживать продажи квартир на высоком уровне будут программы по субсидированной ипотеке и снижение темпов роста цен на квартиры в новостройках. С ним согласен и Родионцев, который напоминает, что для снижения спроса предпосылок пока нет. Он также напоминает, что объем предложения на рынке сейчас составляет около 2,22 млн кв. м, что не является каким-либо рекордом.