Объем выдачи ипотеки в 2021 году обновил рекорд
Российские банки за 2021 г. выдали ипотечных ссуд на рекордную сумму в 5,69 трлн руб., сообщила пресс-служба ВТБ. Это почти на треть превышает результат 2020 г., по итогам которого объем жилищного кредитования в стране составил 4,3 трлн руб.
За прошедший год благодаря приобретению новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Средний размер ипотечного кредита достиг 3,4 млн руб.
По мнению аналитиков ВТБ, драйвером роста рынка жилищного кредитования в России в 2021 г. стала программа «Господдержка 2020». С апреля 2020 г. до июля 2021 г. она позволяла получить ссуду на приобретение жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту не превышала 6,5% годовых. После 1 июля условия программы изменили: размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов, а предельную ставку повысили до 7% годовых.
Кроме того, влияние на увеличение объема ипотечного кредитования в России в 2021 г. оказали также реализация отложенного спроса на фоне пандемии коронавируса, активный ввод новых девелоперских проектов и рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии, добавил Дячкин. ЦБ стал повышать ключевую ставку в марте, тогда как до этого, с июля 2020 г., она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых.
Однако в 2022 г. ситуация изменится, полагают в ВТБ. «По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень», — сказал Дячкин.
Если программа «Господдержка 2020» будет продлена после 1 июля 2022 г., объем ипотечного кредитования по итогам текущего года превысит 5 трлн руб., считают в ВТБ. В противном случае сумма упадет до уровня 2020 г.
Дячкин отметил, что спрос на ипотеку в 2022 г. сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. Также рынок будет стимулировать сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который «сместился фокус внимания государства», утверждают в ВТБ. Речь идет, в частности, о расширении условий госпрограммы на такие дома, потенциальном применении технологий эскроу-счетов в данной сфере и специальных программах кредитования ИЖС, запущенных крупнейшими банками страны.