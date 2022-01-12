Объем выдачи ипотеки в 2021 году обновил рекорд

По мнению аналитиков ВТБ, драйвером роста рынка жилищного кредитования в России в 2021 г. стала программа «Господдержка 2020». С апреля 2020 г. до июля 2021 г. она позволяла получить ссуду на приобретение жилья в новостройке на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Ставка по такому кредиту не превышала 6,5% годовых. После 1 июля условия программы изменили: размер ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов, а предельную ставку повысили до 7% годовых.