ВТБ повышает ставки по ипотеке третий месяц подрядБанк объясняет это ростом ключевой ставки ЦБ и удорожанием кредитов у конкурентов
Второй крупнейший российский банк, ВТБ, с 11 января повысит ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1 п. п., рассказал «Ведомостям» его представитель. Минимальная ставка по обеим программам достигнет таким образом 10,3%. Условия ипотечного кредитования в рамках льготных госпрограмм не изменятся, уточнил представитель ВТБ.
Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Сейчас ставка находится на уровне 9,4%, согласно данным сайта. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут.
ВТБ повышает ставки по ипотеке третий месяц подряд. Последний раз кредиты на новостройки и вторичное жилье подорожали 9 декабря на 0,3 п. п. до 9,3% годовых. До этого банк повышал ставки в ноябре на 0,7 п. п. В декабре госбанк оформил более 40 000 ипотечных кредитов почти на 170 млрд руб., что стало лучшим результатом в его истории.
Повышение ипотечных ставок в ВТБ объясняют двумя факторами, первый из которых – резкое повышение ключевой ставки ЦБ 17 декабря сразу на 1 п. п. до 8,5%. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора вынудит российские банки снова изменить условия по кредитным продуктам, отмечает представитель ВТБ.
За 2021 г. ключевая ставка выросла в два раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России вернется к цели в 4% не раньше второй половины 2022 г., в связи с этим монетарная политика пока останется жесткой. Ключевая ставка опустится к нейтральному диапазону в 5-6% не раньше середины 2023 г., говорила Набиуллина в ноябре.
Второй фактор, повлиявший на решение ВТБ, – повышение ипотечных ставок другими банками. Средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков к концу года на первичное жилье составила 9,58%, на вторичное – 9,62%, следует из мониторинга «Дом.РФ» на 30 декабря. С 21 ноября ставки выросли на 0,7 и 0,35 п. п. соответственно.
Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке 6 декабря на 0,5 п. п до 9,3% для жилья в новостройках, базовая достигла 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%, базовая – до 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.
В восьми банках из 15 минимальная ставка уже превышает 10% на квартиры в новостройках, в шести – на вторичное жилье (цена квартиры – 7,8 млн руб., кредит на 5,5 млн, первоначальный взнос – 30%, срок – 15 лет, любой клиент). При этом в тех банках, где ставка ниже 10%, получить ее зачастую можно на определенных условиях: быть зарплатным клиентам, оформлять онлайн, платить разовую комиссию и проч.
За январь-ноябрь 2021 г. размер выданных ипотечных кредитов достиг 5,1 трлн руб., следует из последнего мониторинга компании Frank RG. Ежемесячные выдачи росли четвертый месяц подряд после обвала в июле из-за изменений условий льготной программы. В ноябре банки выдали 518 млрд руб. (+2,4% за месяц) ипотечных кредитов. По итогам 2021 г. Frank RG прогнозирует размер выданных ссуд на уровне 5,5 трлн руб.
Размер ипотечного кредитования на 1 декабря вырос на 30,1% в годовом выражении, говорилось в материалах ЦБ. Он также рассмотрит целесообразность дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в I квартале 2022 г. с учетом данных о влиянии ДКП на кредитную активность и о стандартах кредитования за IV квартал 2021 г.
В ВТБ на фоне достижения двузначных ставок по рыночным программам ипотеки еще раз обратили внимание на необходимость заранее принять решение о модернизации и продлении льготной ипотеки под 7% для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов. По госпрограмме под 7% банки все еще удерживают низкие ставки даже после изменения условий программы – 5,87% годовых, согласно данным «Дом.РФ». Она должна завершиться в июле 2022 г.
Правда, в ЦБ пока не видят необходимости в продлении госпрограммы: это может провоцировать сильный рост цен и снижать доступность жилья, отмечала 30 ноября Набиуллина.