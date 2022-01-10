ВТБ повышает ставки по ипотеке третий месяц подряд

За 2021 г. ключевая ставка выросла в два раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России вернется к цели в 4% не раньше второй половины 2022 г., в связи с этим монетарная политика пока останется жесткой. Ключевая ставка опустится к нейтральному диапазону в 5-6% не раньше середины 2023 г., говорила Набиуллина в ноябре.