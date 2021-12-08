ВТБ вновь повысит ставки по ипотеке

«Еще раз обращаем внимание на необходимость заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 г. для социальных категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов по льготной ставке. В условиях роста ставок по ипотеке на рынке сохранение для них приемлемых условий получения кредита на новое комфортное жилье — социально значимая задача и государства, и банков», — отметили в ВТБ.