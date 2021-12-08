ВТБ вновь повысит ставки по ипотеке
ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 0,3 п. п., рассказали «Ведомостям» в пресс-службе банка. Таким образом, минимальная ставка по этим программам достигнет 9,3% годовых.
Подобные ставки доступны для действующих или будущих зарплатных клиентов при оформлении онлайн-заявки на ссуду и использовании цифровых сервисов. Базовая ставка по ипотеке на новостройки и готовую недвижимость в ВТБ сейчас составляет 9,9%.
Рефинансирование ипотеки других банков в этой кредитной организации с 9 декабря будет доступно под 9,4%. На данный момент ставка находится на уровне 9,1% годовых.
Ставки по льготным государственным программам не изменятся, отметили в ВТБ. Так, ипотеку для семей с детьми можно оформить минимум под 4,7% годовых (или 4,3% годовых для жителей Дальневосточного федерального округа), новостройку по «Господдержке 2020» — под 5,75%, «Дальневосточную ипотеку» — под 0,1%.
В пресс-службе банка уточнили, что новые условия действуют для клиентов, которым ипотеку одобрят с 9 декабря. Для оформивших сделки ранее заявленная ставка будет действовать в течение четырех месяцев.
Свое решение в ВТБ объяснили двумя факторами. Первый — повышение ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет максимальные с июля 2019 г. 7,5% годовых. Кроме того, 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг составляет 1 п. п.
Второй причиной стало повышение ставок по ипотеке другими банками, добавили в ВТБ. Так, с 6 декабря Сбербанк на 0,5 п. п. до 9,3% повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки, базовая же достигла 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%, базовая — до 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.
В ВТБ отметили, что в ближайшее время не ожидают смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. В связи с этим в банке допустили продолжение роста ставок в 2022 г. Поэтому ВТБ заявил о необходимости продления льготной программы «Господдержка 2020» для отдельных категорий населения с июля следующего года. Накануне аналогичное мнение выразил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Еще раз обращаем внимание на необходимость заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 г. для социальных категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов по льготной ставке. В условиях роста ставок по ипотеке на рынке сохранение для них приемлемых условий получения кредита на новое комфортное жилье — социально значимая задача и государства, и банков», — отметили в ВТБ.
Ранее банк увеличил ставки по ипотеке 22 ноября. Тогда повышение составило 0,7 п. п.