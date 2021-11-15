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Финансы

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Ведомости

ВТБ с 22 ноября повысит ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,7 п.п., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Такое решение принято на фоне увеличения ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 7,5% годовых.

По данным на сайте ВТБ, сейчас минимальная ставка на новостройки там составляет 8,3% годовых. Она доступна для действующих или будущих зарплатных клиентов при онлайн-заявке на ссуду и использовании цифровых сервисов. Базовая ставка при этом составляет 9,2% годовых. Аналогичные условия действуют и по ипотеке на вторичное жилье. 

Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1%, заявили в ВТБ. Таким образом, показатель вырастет на 0,9 п.п. с текущих 8,2%.

Ставки по льготным программам не изменятся, уточнили в кредитной организации. «Семейная ипотека» останется доступна под 4,3% для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), базовая ставка — 5,3%. По «Господдержке 2020», позволяющий взять кредит на жилье в новостройке, базовая ставка составляет 6,35%. 

Отмечается, что новые условия вступают в силу 22 ноября. Для клиентов, получивших одобрение до этого дня, будут действовать прежние ставки. 

Ранее сегодня ставки по ипотеке повысил Сбербанк. Новостройку там теперь можно приобрести под 8,8% годовых (+0,4 п.п.), вторичное жилье — под 8,7% (+0,6 п.п.). Ставка рефинансирования выросла на 0,4 п.п., до 8,6%.

Сбербанк также обосновал свое решение ростом ключевой ставки. В этом году совет директоров ЦБ повысил ее уже шесть раз — суммарно на 3,25 п.п. Теперь показатель находится на уровне, на котором в последний раз был в июле 2019 г. Кроме того, сегодня председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ставка вернется к нейтральному уровню в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Также глава ЦБ подтвердила возможность дополнительного повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. 

Ранее по теме: Набиуллина заявила, что ЦБ опустит ключевую ставку к 6% не раньше 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных