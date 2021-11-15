ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Сбербанк также обосновал свое решение ростом ключевой ставки. В этом году совет директоров ЦБ повысил ее уже шесть раз — суммарно на 3,25 п.п. Теперь показатель находится на уровне, на котором в последний раз был в июле 2019 г. Кроме того, сегодня председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ставка вернется к нейтральному уровню в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Также глава ЦБ подтвердила возможность дополнительного повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.