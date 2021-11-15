ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке
ВТБ с 22 ноября повысит ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,7 п.п., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Такое решение принято на фоне увеличения ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 7,5% годовых.
По данным на сайте ВТБ, сейчас минимальная ставка на новостройки там составляет 8,3% годовых. Она доступна для действующих или будущих зарплатных клиентов при онлайн-заявке на ссуду и использовании цифровых сервисов. Базовая ставка при этом составляет 9,2% годовых. Аналогичные условия действуют и по ипотеке на вторичное жилье.
Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1%, заявили в ВТБ. Таким образом, показатель вырастет на 0,9 п.п. с текущих 8,2%.
Ставки по льготным программам не изменятся, уточнили в кредитной организации. «Семейная ипотека» останется доступна под 4,3% для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), базовая ставка — 5,3%. По «Господдержке 2020», позволяющий взять кредит на жилье в новостройке, базовая ставка составляет 6,35%.
Отмечается, что новые условия вступают в силу 22 ноября. Для клиентов, получивших одобрение до этого дня, будут действовать прежние ставки.
Сбербанк также обосновал свое решение ростом ключевой ставки. В этом году совет директоров ЦБ повысил ее уже шесть раз — суммарно на 3,25 п.п. Теперь показатель находится на уровне, на котором в последний раз был в июле 2019 г. Кроме того, сегодня председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ставка вернется к нейтральному уровню в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Также глава ЦБ подтвердила возможность дополнительного повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.