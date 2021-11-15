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Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на строящееся жилье на 0,4 п.п. — до 8,8% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Аналогичным образом увеличилась ставка рефинансирования, теперь она составляет минимум 8,6%.

Ставку на готовую недвижимость банк увеличил еще сильнее — на 0,6 п.п. Таким образом, на данный момент она достигла 8,7%.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября — на 0,4 п.п. на новостройки и вторичную недвижимость. Ставку рефинансирования тогда подняли на 0,3 п.п. Сбербанк предпринял такой шаг наряду с другими кредитными организациями.

Банки стали увеличивать ставки по ссудам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка. 1 октября она была 6,75% годовых, а 22 октября регулятор увеличил ее сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Таким образом, сейчас показатель находится на рекордном с июля 2019 г. уровне. На 1 июля 2019 г. средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 10,3%, тогда как на 1 октября 2021 г. — 7,73%, следует из материалов ЦБ.

При этом Сбербанк сегодня сообщил о снижении ставки по программе семейной ипотеки на 0,3 п.п. — до 4,7% годовых. Скидка действует для зарплатных клиентов кредитной организации при регистрации сделки в электронном виде и первоначальном взносе не менее 20% от цены недвижимости. 

В банке напомнили, что программа позволяет приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальный размер ссуды составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Минимальный размер первоначального взноса — 15%. Ссуда предоставляется семьям, в которых с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. появился новорожденный, или если в семье уже есть ребенок с инвалидностью, рожденный до 31 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных