Сбербанк повысил ставки по ипотеке

В банке напомнили, что программа позволяет приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальный размер ссуды составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Минимальный размер первоначального взноса — 15%. Ссуда предоставляется семьям, в которых с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. появился новорожденный, или если в семье уже есть ребенок с инвалидностью, рожденный до 31 декабря 2022 г.