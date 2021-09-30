Крупнейшие банки повышают ставки по ипотеке

В ВТБ ранее прогнозировали рост средней ставки по ипотеке до 9% к концу года, если ЦБ продолжит повышение ключевой до 7% годовых. По данным Дом.РФ на 24 сентября, средневзвешенная ставка в топ-15 банков по объему выдачи ипотеки составила 8,35% на новостройки и 8,54% на вторичное жилье. Она выросла с середины августа на 0,07 п. п. Ставку по льготной ипотеке банки удерживают на минимумах (средняя – 5,99%), несмотря на то что после изменения условий госпрограммы ее повысили с 6,5 до 7%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке к 1 августа составила 7,67% годовых, статистики за 1 сентября еще нет. Текущее значение – максимальное с 1 мая 2020 г. Показатель отражает стоимость кредитов на первичном и вторичном рынках и учитывает ставки по льготным госпрограммам.