Крупнейшие банки повышают ставки по ипотеке

Крупнейшие банки повышают ставки по ипотекеВ Сбербанке с 1 октября подорожает основная линейка ипотечных продуктов
Сбербанк поднимает ставки по ипотеке: с 1 октября по основным программам Сбербанка базовая ставка вырастет на 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3 п. п. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Сбербанку, и подтвердил представитель банка.
До 1 октября базовая ставка на приобретение вторичного жилья начиналась с 7,7%, теперь минимальный уровень – 8,1%. Ставка рефинансирования ипотеки повышается до 8,2 с 7,9%. Ставка на новостройки также повысится на 0,4 п. п.
Сбербанк в августе выдал ипотеки на 237 млрд руб., говорится в его бухгалтерской отчетности за январь – август. Это больше половины от всей выданной банками в прошлом месяце ипотеки (445,7 млрд руб.), следует из данных исследовательской компании Frank RG.
Банки повышают ставки вслед за ростом ключевой – с начала марта она выросла с 4,25 до 6,75%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ допустила повышение ключевой ставки выше 7% из-за разогнавшейся инфляции.
Рекордные прибыли
За первое полугодие российские банки заработали 1,2 трлн руб. чистой прибыли – это в 2 раза выше показателя 2020 г., отчитывался регулятор. Примерно половина этого показателя приходится на Сбербанк. По итогам 2021 г. чистая прибыль банковского сектора может достигнуть рекордного уровня в 2,5 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора РФ в августе 2021 г.
По данным ЦБ, за август количество прибыльных банков выросло на 10 и составило 259. При этом доля банков, которые оказались прибыльными по итогам восьми месяцев текущего года, сохраняется на уровне 98%. Как отметили в ЦБ, около 85% прибыли получили системно значимые кредитные организации.
Последний раз из крупных банков ставки по ипотеке поднимал Газпромбанк – с 27 августа ставки на первичное, вторичное жилье и военную ипотеку выросли на 0,3 п. п., говорит представитель банка. Сейчас ставка на первичное и вторичное жилье в Газпромбанке составляет 7,9% годовых, по военной ипотеке – 8,2%. С 18 августа на 0,4 п. п. по основной линейке повысил ставки второй крупнейший банк – ВТБ. Госбанк первым из топ-5 поднял ставки после резкого повышения ключевой ЦБ сразу на 1 п. п. в июле.
С 18 августа ставки на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке в ВТБ составляют 9,2% без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов. Ставка рефинансирования ипотеки составляет 8,6% годовых. В Промсвязьбанке условия по ипотечным программам остаются без изменений, кроме программы семейной ипотеки, ставку по которой в августе увеличили на 0,1 п. п. до 4,39% на покупку жилья и рефинансирование, говорит представитель банка. Из-за повышения ключевой ставки в «Абсолют банке» в начале октября планируется увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п. п., говорит представитель банка.
В ВТБ ранее прогнозировали рост средней ставки по ипотеке до 9% к концу года, если ЦБ продолжит повышение ключевой до 7% годовых. По данным Дом.РФ на 24 сентября, средневзвешенная ставка в топ-15 банков по объему выдачи ипотеки составила 8,35% на новостройки и 8,54% на вторичное жилье. Она выросла с середины августа на 0,07 п. п. Ставку по льготной ипотеке банки удерживают на минимумах (средняя – 5,99%), несмотря на то что после изменения условий госпрограммы ее повысили с 6,5 до 7%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке к 1 августа составила 7,67% годовых, статистики за 1 сентября еще нет. Текущее значение – максимальное с 1 мая 2020 г. Показатель отражает стоимость кредитов на первичном и вторичном рынках и учитывает ставки по льготным госпрограммам.
Сбербанк – маркетмейкер для рынка. Вслед за его решением ставки могут начать повышать другие игроки, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Если ключевая ставка по решению ЦБ продолжит расти, то возможно дальнейшее повышение ставок по ипотеке, считает эксперт: ипотека не высокомаржинальный и длинный продукт, сохранение маржи на прежнем уровне в этом сегменте критически необходимо банкам.
За Сбербанком последуют и другие крупнейшие участники рынка, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, поэтому средняя ставка новых выдач ипотеки будет устойчиво расти. До конца года тренд на рост ставок сохранится, считает он, поскольку текущий раунд ужесточения монетарной политики ЦБ не окончен. С учетом того что годовая инфляция в сентябре превысила 7%, Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. уже на ближайшем заседании, считает Доронкин. При таком сценарии средние ставки по собственным программам банков (без учета льготных программ) в ближайшие месяцы однозначно превысят 9%, уверен аналитик.
Из-за ключевой ставки растет стоимость привлечения средств, напоминает старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, Сбербанк, даже обладая доступом к самым дешевым и стабильным источникам фондирования на рынке, не может игнорировать перспективу снижения маржинальности по такому якорному продукту, как ипотека. В 2020–2021 гг. в сегментах ипотечного и потребительского кредитования наблюдались признаки перегрева рынка, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Ограничение спроса за счет повышения ставок должно сыграть на охлаждение рынка вместе с принимаемыми мерами Банка России. ЦБ с 1 августа повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% – это должно сделать выдачу таких ссуд менее выгодной для банков, так как будет требовать больше капитала, пояснил эксперт.