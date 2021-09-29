Сбербанк назвал средний размер платежа по ипотеке в России
Средний размер платежа по ипотеке в России на данный момент составляет 23 200 руб. в месяц, сообщил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера».
Платеж за жилье на первичном рынке составляет 25 700 руб., а на вторичном — 21 000 руб. При этом средняя зарплата в России, по данным Росстата за июль, была на уровне 55 170 руб.
По словам Васёва, на данный момент ипотечный кредит в Сбербанке есть у 4 млн клиентов. Из них 52% мужчин и 48% женщин. Большинство таких клиентов — 56,5% — люди старше 35 лет. Еще 39,4% ипотечных заемщиков — люди в возрасте 25-34 лет, а 4,1% — граждане до 25 лет.
Средний размер ипотечного кредита в России, по данным «ДомКлика», составляет 2,86 млн руб. Обычно люди оформляют ссуду на 20 лет, а выплачивают ее за 4,5 года, уточнил Васёв.
14 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что кредитная организация пока не повышала ставки по ипотеке, несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России. Он пояснил, что сейчас, несмотря на сокращение условий льготной программы «Господдержка 2020», наблюдается восстановление объемов выдачи. Это обусловлено запуском продуктов, которые компенсируют отмененные льготы, пояснил глава Сбербанка.
16 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдачи ипотеки в России близится к завершению. Она подчеркнула необходимость следить за тем, чтобы темпы жилищного кредитования росли в меру увеличения реальных доходов населения.
В прошлом году российские банки выдали населению рекордный за всю историю рынка объем жилищных кредитов. По данным Дом.РФ, он составил 4,3 трлн руб., что на 50% превысило результат 2019 г. В целом граждане оформили 1,7 млн подобных ссуд. Показатель увеличился в годовом выражении на 35%. По мнению Набиуллиной, общие темпы роста ипотеки в 2021 г. превысят 20%. Согласно прогнозу Дом.РФ, объем выдач составит 4,9–5 трлн руб., что на 10–13% больше, чем в 2020 г.