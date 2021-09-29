Сбербанк назвал средний размер платежа по ипотеке в России

В прошлом году российские банки выдали населению рекордный за всю историю рынка объем жилищных кредитов. По данным Дом.РФ, он составил 4,3 трлн руб., что на 50% превысило результат 2019 г. В целом граждане оформили 1,7 млн подобных ссуд. Показатель увеличился в годовом выражении на 35%. По мнению Набиуллиной, общие темпы роста ипотеки в 2021 г. превысят 20%. Согласно прогнозу Дом.РФ, объем выдач составит 4,9–5 трлн руб., что на 10–13% больше, чем в 2020 г.