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Греф заявил о планах Сбербанка повысить ставки по вкладам

Ведомости

Сбербанк повысит ставки по вкладам вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.

«Ставки по вкладам мы уже начали корректировать. Мы в августе приняли решение о промоакции, и до конца года мы будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки», — сказал он.

В то же время Греф отметил, что пока Сбербанк не повышал ставки по ипотеке. Он пояснил, что сейчас, несмотря на сокращение условий государственной программы, наблюдается восстановление объемов выдачи. Это обусловлено запуском продуктов, которые компенсируют отмененные льготы, пояснил глава Сбербанка.

Греф добавил, что сейчас отмечается также рост спроса на ипотеку для семей с детьми. Если в июне клиенты банка оформили 3000 таких кредитов, то в августе — уже 4500.

«Поэтому спрос на ипотеку продолжается, и в целом мы будем стараться поддерживать его всячески — и совместными программами с застройщиками, и будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке», — сказал он.

10 сентября совет директоров Банка России пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 6,75% годовых — это максимальный уровень с октября 2019 г. В целом регулятор поднимает показатель с марта 2021 г. на фоне ускорения инфляции в стране, которая к августу достигла рекордных с августа 2016 г. 6,68% в годовом выражении. Вслед за действиями ЦБ банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.

Ранее по теме: ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных