Греф заявил о планах Сбербанка повысить ставки по вкладам
Сбербанк повысит ставки по вкладам вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«Ставки по вкладам мы уже начали корректировать. Мы в августе приняли решение о промоакции, и до конца года мы будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки», — сказал он.
В то же время Греф отметил, что пока Сбербанк не повышал ставки по ипотеке. Он пояснил, что сейчас, несмотря на сокращение условий государственной программы, наблюдается восстановление объемов выдачи. Это обусловлено запуском продуктов, которые компенсируют отмененные льготы, пояснил глава Сбербанка.
Греф добавил, что сейчас отмечается также рост спроса на ипотеку для семей с детьми. Если в июне клиенты банка оформили 3000 таких кредитов, то в августе — уже 4500.
«Поэтому спрос на ипотеку продолжается, и в целом мы будем стараться поддерживать его всячески — и совместными программами с застройщиками, и будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке», — сказал он.
10 сентября совет директоров Банка России пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 6,75% годовых — это максимальный уровень с октября 2019 г. В целом регулятор поднимает показатель с марта 2021 г. на фоне ускорения инфляции в стране, которая к августу достигла рекордных с августа 2016 г. 6,68% в годовом выражении. Вслед за действиями ЦБ банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.