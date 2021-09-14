Греф заявил о планах Сбербанка повысить ставки по вкладам

10 сентября совет директоров Банка России пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 6,75% годовых — это максимальный уровень с октября 2019 г. В целом регулятор поднимает показатель с марта 2021 г. на фоне ускорения инфляции в стране, которая к августу достигла рекордных с августа 2016 г. 6,68% в годовом выражении. Вслед за действиями ЦБ банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.