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Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ведомости

Сбербанк на 0,5 п. п. до 9,3% повысил минимальную ставку по ипотеке на новостройки, следует из информации на сайте кредитной организации. Ставка действует для зарплатных клиентов банка при оформлении страхования жизни и здоровья и регистрации сделки онлайн. Базовая ставка увеличилась аналогичным образом — до 10,6% годовых.

Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%. Чтобы получить ее, помимо уже упомянутых условий, нужно оформить сделку через «Домклик». Базовая ставка по программе достигла 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке 15 ноября. Тогда в пресс-службе кредитной организации объяснили это ростом ключевой ставки Центробанка: на сегодняшний день она составляет 7,5% годовых. 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне по итогу заседания совета директоров 17 декабря. Вероятно, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг может составить 1 п. п.

В то же время Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет взять кредит на сумму до 3 млн руб. на покупку жилья в новостройке. Теперь она составляет минимум 5,85% — на 0,4 п. п. меньше, чем ранее. Базовая ставка по программе с сегодняшнего дня находится на уровне 6,25% при допустимом условиями максимуме в 7%. 

ЦБ стал повышать ключевую ставку на фоне роста инфляции в России. По итогам октября она составила 8,13% — максимум с начала 2016 г. Регулятор намерен опустить показатель до 4%. Согласно прогнозу ЦБ, достичь этой цели удастся во второй половине 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных