Сбербанк повысил ставки по ипотеке

В то же время Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет взять кредит на сумму до 3 млн руб. на покупку жилья в новостройке. Теперь она составляет минимум 5,85% — на 0,4 п. п. меньше, чем ранее. Базовая ставка по программе с сегодняшнего дня находится на уровне 6,25% при допустимом условиями максимуме в 7%.