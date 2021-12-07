Греф выступил за продление программы льготной ипотеки

В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса квадратный метр недвижимости в России подорожал на 39% — это больше, чем за весь период с 2013 по 2020 г., в течение которого цены увеличились на 33%. 30 ноября в кулуарах 13-го инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» она заявила, что «широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье», который снижает его доступность. Регулятор выступил против сохранения меры после июля 2022 г.