Греф выступил за продление программы льготной ипотеки
Льготную программу «Господдержка 2020» нужно продлить после июля 2022 г. хотя бы для определенных категорий граждан, заявил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«В каком-то виде, может быть, не 100%, но для определенных категорий людей, может быть, для определенных регионов такую программу вполне можно было бы сохранить», — сказал он.
Программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле 2020 г. для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально мера позволяла взять ипотеку на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов.
Предполагалось, что программа завершиться к ноябрю 2020 г. Против ее продления неоднократно выступал Центральный банк, указывая на высокие темпы роста цен на недвижимость и риски возникновения «перегрева» на рынке. Однако в итоге правительство все же решило пролонгировать меру, изменив ее условия: ставку повысили до 7% годовых, а сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов. Сейчас программа действует до июля 2022 г.
По словам Грефа, льготная ипотека «показала очень хорошие эффекты». Программа выгодна для государства, добавил банкир, так как в условиях низкой инфляции на нее уходит «очень не много денег». Сейчас мера стала несколько дороже из-за повышения ключевой ставки ЦБ, отметил глава Сбербанка. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Годовая инфляция к 29 ноября достигла 8,38%.
25 декабря прошлого года Греф выступил против продления программы льготной ипотеки. Он пояснил тогда, что мера, с одной стороны, поддержала население и позволила людям улучшить жилищные условия, а с другой — спровоцировала рекордный спрос на ипотеку, что привело к повышению цен на недвижимость.
В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса квадратный метр недвижимости в России подорожал на 39% — это больше, чем за весь период с 2013 по 2020 г., в течение которого цены увеличились на 33%. 30 ноября в кулуарах 13-го инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» она заявила, что «широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье», который снижает его доступность. Регулятор выступил против сохранения меры после июля 2022 г.