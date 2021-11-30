ЦБ против продления льготной ипотеки из-за риска роста цен на недвижимость

По итогам года рост выдач ипотеки может быть около 27%, заметила Набиуллина, отметив, что это очень высокие темпы роста, гораздо выше того, как растут номинальные зарплаты и доходы населения. «Все-таки рост ипотеки для того, чтоб он был сбалансированным и устойчивым, должен соизмеряться с ростом доходов населения», – считает глава ЦБ. В III квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом инфляции и обязательных платежей) россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 г., отчитался Росстат в конце октября. За девять месяцев 2021 г. они выросли на 4,1% к тому же периоду год назад.