ЦБ против продления льготной ипотеки из-за риска роста цен на недвижимость

ЦБ против продления льготной ипотеки из-за риска роста цен на недвижимостьАдресных программ хватит для обеспечения доступности жилья, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Банк России предлагает не продлевать льготную ипотеку по ставке 7% после ее окончания в июле 2022 г., заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах 13-го Инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». По ее словам, сейчас действует ряд других, более адресных программ, которые работают и как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах и группах населения, где это необходимо.
«Широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей», – считает Набиуллина. Она ранее отмечала, что за последние полтора года жилье в России подорожало сильнее, чем за предыдущие семь лет, вместе взятые: с начала 2013 по 2020 г. стоимость квадратного метра жилья выросла на 33%, а с начала пандемии – на 39%.
После достаточно сильного изменения параметров госпрограммы все ждали резкого падения выдач, отметила глава Банка России. Но этого не происходит: в октябре, по предварительным данным ЦБ, ипотека стала единственным сегментом кредитования граждан, темпы роста которого ускорились на 2,3% после 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. Основной вклад в увеличение темпов роста внесли основные госпрограммы поддержки – семейная и льготная ипотека под 7%, на каждую из которых пришлось по 40 млрд руб. в месяц. В октябре банки выдали ипотечных кредитов на 507 млрд руб., следует из данных Frank RG.
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Предполагалось завершить программу 1 ноября того же года, но ее сначала продлили на год – до 1 июля 2021 г., а затем еще раз до 1 июля 2022 г. с другими условиями: ставка выросла с 6,5 до 7%, предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. По последним данным Дом.РФ, банки уже выдали кредитов на 1,94 трлн руб. (при лимите в 2,4 трлн руб.) по льготной ипотеке под 7% с момента запуска программы.
В России помимо льготной ипотеки по ставке 7% действуют еще три госпрограммы: семейная по ставке 6%, дальневосточная под 2% и сельская – от 0,1 до 3% годовых.
По итогам года рост выдач ипотеки может быть около 27%, заметила Набиуллина, отметив, что это очень высокие темпы роста, гораздо выше того, как растут номинальные зарплаты и доходы населения. «Все-таки рост ипотеки для того, чтоб он был сбалансированным и устойчивым, должен соизмеряться с ростом доходов населения», – считает глава ЦБ. В III квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом инфляции и обязательных платежей) россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 г., отчитался Росстат в конце октября. За девять месяцев 2021 г. они выросли на 4,1% к тому же периоду год назад.
Ранее ВТБ предложил продлить программу льготной ипотеки под 7% после июля 2022 г., расширив ее на социальные категории населения и жителей моногородов. Об этом заявил зампред правления госбанка Анатолий Печатников в рамках форума «Россия зовет!». Печатников считает, что по окончании госпрограммы средняя ставка на рынке может резко вырасти. ВТБ «считает принципиально важным» заранее проработать новые условия программы льготной ипотеки и перезапустить ее следующим летом: «В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов».
По данным Дом.РФ на 21 ноября, средневзвешенная ставка по ипотеке среди 15 крупнейших банков 8,88% (на новостройки) и 9,27% (на вторичное жилье). С весны, когда ЦБ начал цикл увеличения ключевой ставки, ипотека на новое жилье подорожала на 1,03 п. п., на вторичное – на 1,2 п. п. При этом по льготной программе под 7% банки все еще удерживают низкие ставки даже после изменения условий программы – 5,97% годовых.