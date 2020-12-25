Греф высказался против продления программы льготной ипотеки под 6,5%
Глава Сбербанка Герман Греф высказался за то, чтобы не продлевать после 1 июля 2021 г. программу льготной ипотеки, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5%. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить – вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал Греф.
Глава Сбербанка также сообщил о подготовке предложений Банку России и Минфину о том, как завершить программу, чтобы это было не сильно ощутимо для участников рынка и потребителей. По словам банкира, обсуждения состоятся уже после Нового года. «Конечно же, рынок должен прийти в нормальное свое, равновесное состояние», — подчеркнул Греф.
При этом в целом он положительно оценил данную программу, назвав ее умным стимулирующим механизмом и одним из лучших шагов правительства России в 2020 г. Более того, глава Сбербанка выразил мнение, что, если бы данная программа не была запущена, сейчас большая часть экономики находилась бы в кризисе.
При этом Греф добавил, что программа, с одной стороны, поддержала население и позволила людям улучшить жилищные условия, а с другой – спровоцировала рекордный спрос на ипотеку, что привело к повышению цен на недвижимость.
Ранее против продления программы высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если ипотечные кредиты будут постоянно выдаваться по ставке ниже рыночной, для обеспечения цели по инфляции вблизи 4% регулятор будет вынужден поддерживать более высокие ставки для других секторов кредитования, что создаст «перекос» на рынке. Кроме того, председатель ЦБ предупреждала о росте цен на жилье из-за ажиотажного спроса на него.
Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, заработала в России в середине апреля 2020 г. как мера поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 ноября 2020 г., однако в конце октября ее продлили до 1 июля 2021 г.
Вице-премьер Марат Хуснуллин позже сообщил, программа поддержала строительную отрасль и позволила более чем 300 тыс. семей улучшить свои жилищные условия. Так, совокупные расходы одного заемщика на ипотеку сократились в среднем на 10%.