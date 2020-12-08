Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки

«Мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, приводя к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько действительно застройщики и банки. Хорошо, конечно, их поддержать, но важно, чтобы у нас все-таки решалась основная задача — доступность для людей жилья», — сказала она.