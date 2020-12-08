Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки
Наблюдаемый сейчас ажиотажный спрос на ипотеку в России приведет к неоправданному росту цен на жилье в регионах страны и снизит доступность жилья для граждан, заявила во время выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, приводя к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько действительно застройщики и банки. Хорошо, конечно, их поддержать, но важно, чтобы у нас все-таки решалась основная задача — доступность для людей жилья», — сказала она.
По словам Набиуллиной, необходимо поддерживать общий баланс спроса и предложения на рынке ипотеки и разрабатывать адресные программы поддержки населения. Она добавила, что сейчас регулятор готовит проект жилищных накоплений, механизм которого позволит людям копить средства на первоначальный взнос по ипотеке на специальном банковском счете. При этом условия будущего кредита будут фиксироваться сразу.
О рисках для жилищного рынка, связанных с низкими ставками по ипотеке, Набиуллина предупреждала ранее, в конце ноября. Она пояснила тогда, что на фоне снижения ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения. По этой причине глава ЦБ не поддержала продление льготной программы под 6,5% позже 1 июля 2021 г.
Ранее аналитики сообщили о самом большом в истории объеме выданных в 2020 г. ипотечных кредитов в России. За 10 месяцев он составил 3,25 трлн руб. — выше, чем за весь предыдущий рекордный 2018 г., когда было выдано кредитов на 3,01 трлн руб. На фоне этого эксперты фиксировали рост цен на новостройки. За девять месяцев они увеличились на 10,5%, следует из аналитического исследования «Дом.РФ».