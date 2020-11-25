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Набиуллина предупредила о риске снижения доступности жилья в России

Ведомости

Рост цен на жилье на первичном рынке в России на фоне действия льготной ипотечной программы под 6,5% опережает инфляцию и темпы увеличения доходов населения, поэтому доступность недвижимости в стране может снизиться, заявила в ходе выступления в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Льготная программа кредитования, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — сказала председатель ЦБ.

Набиуллина предупредила, что важно вовремя завершить действие льготной ипотечной программы, реализованной для поддержки людей на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса. Тогда получится избежать возникновения «пузыря» на жилищном рынке и сбалансировать спрос и предложение, пояснила Набиуллина. По ее словам, сейчас рыночные ипотечные ставки тоже снизились, поэтому при прекращении льготной программы жилищные кредиты останутся доступными для россиян. Так, по данным ЦБ на 1 октября, средневзвешенная ипотечная ставка в России составила 7,32%.

«При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения», — подчеркнула Набиуллина.

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке на выше 6,5% годовых, стартовала в России 17 апреля 2020 г. Предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября того же года, однако 27 октября ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа распространяется на жилье стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. в прочих регионах страны. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных