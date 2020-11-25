Набиуллина предупредила о риске снижения доступности жилья в России

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке на выше 6,5% годовых, стартовала в России 17 апреля 2020 г. Предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября того же года, однако 27 октября ее продлили до 1 июля 2021 г. Программа распространяется на жилье стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. в прочих регионах страны. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.