Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки выше 10%
«За 9 месяцев 2020 года совокупный накопленный рост цен на жилье на первичном рынке составил 10,5%. За вычетом инфляции, которая составила 2,9%, рост цен составил 7,4%» — сказал он.
По словам Белоусова, в указанный период наблюдалось две волны роста цен на жилье. Первая произошла в начале года в связи с наблюдаемой волатильностью на финансовых рынках, существенным ослаблением курса рубля и снижением индекса Московской биржи и индекса S&P 500, которое на пике достигало 30-31%.
Повышение спроса на жилье характерно для таких периодов, отметил эксперт. На фоне ослабления отечественной валюты люди, которые копят на ипотеку в рублях, стремятся вложить имеющиеся средства в недвижимость, а те, кто откладывают средства в валюте, пользуются ростом ее стоимости и также успевают купить жилье, которое раньше приобрести не могли. В итоге, по данным «Дом.РФ», с января по апрель цены на жилье в новостройках выросли на 4,2%.
Вторая волна роста цен началась в июне в связи с запуском 17 апреля программы субсидирования ставок по ипотеке до уровня ниже 6,5%, сказал Белоусов. Всего в период с мая по сентябрь цена выросли на 5,6%.
Сильнее всего стоимость жилья в новостройках выросла в Москве (16,5%), Санкт-Петербурге (13,1%) и их областях (16,4% и 11,2%). Меньше всего — в Саратовской области (1,4%), Ставропольском (1,5%) и Пермском краях (2,2%). В целом, по данным «Дом.РФ», рост цен ниже накопленного уровня инфляции был в пяти регионах. «В большинстве регионов рост цен находится на комфортном уровне порядка 5-6%» — добавил Белоусов.
Также эксперт отметил, что по итогам сентября эффект от сниженной ставки по льготным кредитам существенно превышал рост цен на новостройки. Так, экономия людей, взявших жилье в ипотеку, на совокупных расходах составила 10,1%.
Ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) предупредили об исчерпании эффекта от введенной льготной программы. Они заявили, что цены на жилье выросли настолько, что перекрыли выгоду от снижения ставок.