Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки выше 10%

Повышение спроса на жилье характерно для таких периодов, отметил эксперт. На фоне ослабления отечественной валюты люди, которые копят на ипотеку в рублях, стремятся вложить имеющиеся средства в недвижимость, а те, кто откладывают средства в валюте, пользуются ростом ее стоимости и также успевают купить жилье, которое раньше приобрести не могли. В итоге, по данным «Дом.РФ», с января по апрель цены на жилье в новостройках выросли на 4,2%.