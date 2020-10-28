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Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки выше 10%

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Стоимость жилья в новостройках в России за девять месяцев текущего года выросла на 10,5%. Это следует из аналитического исследования «Дом.РФ», представленного на брифинге в МИА «Россия сегодня» заместителем руководителя аналитического центра компании Никитой Белоусовым.

«За 9 месяцев 2020 года совокупный накопленный рост цен на жилье на первичном рынке составил 10,5%. За вычетом инфляции, которая составила 2,9%, рост цен составил 7,4%» — сказал он.

По словам Белоусова, в указанный период наблюдалось две волны роста цен на жилье. Первая произошла в начале года в связи с наблюдаемой волатильностью на финансовых рынках, существенным ослаблением курса рубля и снижением индекса Московской биржи и индекса S&P 500, которое на пике достигало 30-31%. 

Повышение спроса на жилье характерно для таких периодов, отметил эксперт. На фоне ослабления отечественной валюты люди, которые копят на ипотеку в рублях, стремятся вложить имеющиеся средства в недвижимость, а те, кто откладывают средства в валюте, пользуются ростом ее стоимости и также успевают купить жилье, которое раньше приобрести не могли. В итоге, по данным «Дом.РФ», с января по апрель цены на жилье в новостройках выросли на 4,2%. 

Вторая волна роста цен началась в июне в связи с запуском 17 апреля программы субсидирования ставок по ипотеке до уровня ниже 6,5%, сказал Белоусов. Всего в период с мая по сентябрь цена выросли на 5,6%. 

Сильнее всего стоимость жилья в новостройках выросла в Москве (16,5%), Санкт-Петербурге (13,1%) и их областях (16,4% и 11,2%). Меньше всего — в Саратовской области (1,4%), Ставропольском (1,5%) и Пермском краях (2,2%). В целом, по данным «Дом.РФ», рост цен ниже накопленного уровня инфляции был в пяти регионах. «В большинстве регионов рост цен находится на комфортном уровне порядка 5-6%» — добавил Белоусов.

Также эксперт отметил, что по итогам сентября эффект от сниженной ставки по льготным кредитам существенно превышал рост цен на новостройки. Так, экономия людей, взявших жилье в ипотеку, на совокупных расходах составила 10,1%. 

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) предупредили об исчерпании эффекта от введенной льготной программы. Они заявили, что цены на жилье выросли настолько, что перекрыли выгоду от снижения ставок.

Ранее по теме: Аналитики заявили об исчерпании эффекта программы льготной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных