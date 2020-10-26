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Аналитики заявили об исчерпании эффекта программы льготной ипотеки

Ведомости

Положительный эффект для заемщиков, которые взяли жилье в ипотеку по льготной программе под 6,5%, нивелировался осенью за счет роста цен на жилье, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Программа льготной ипотеки под 6,5% стартовала в России 17 апреля этого года. С того момента к середине октября цены на квартиры в новостройках Москвы выросли на 10%, Санкт-Петербурге — на 17%, в других регионах — на 7%, оценили аналитики.

При этом льготная ипотека позволяла гражданам, взявшим кредит на жилье в августе, сэкономить 11,3% по сравнению с теми, у кого ставка по займам составляет 8%, а также за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос. Теперь же данная выгода исчерпана, заявили в НРА.

Ранее о рисках «перегрева» на рынке из-за роста цен на жилье на фоне действия льготной ипотечной программы предупредил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции 23 октября заявила, что пока подобных рисков нет. ЦБ поддержал инициативу Минфина по продлению данной программы до 1 июля 2021 г. в качестве антикризисной меры. При этом Набиуллина заявила, что программу не стоит делать постоянным инструментом.

Минфин внес в правительство проект постановления о продлении данной льготной программы до 1 июля 2021 г. 16 октября. Изначально предполагалось, что она завершится к 1 ноября 2020 г. Программа распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет не менее 15%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных