Аналитики заявили об исчерпании эффекта программы льготной ипотеки

Минфин внес в правительство проект постановления о продлении данной льготной программы до 1 июля 2021 г. 16 октября. Изначально предполагалось, что она завершится к 1 ноября 2020 г. Программа распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет не менее 15%.