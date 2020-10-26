Аналитики заявили об исчерпании эффекта программы льготной ипотеки
Положительный эффект для заемщиков, которые взяли жилье в ипотеку по льготной программе под 6,5%, нивелировался осенью за счет роста цен на жилье, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
Программа льготной ипотеки под 6,5% стартовала в России 17 апреля этого года. С того момента к середине октября цены на квартиры в новостройках Москвы выросли на 10%, Санкт-Петербурге — на 17%, в других регионах — на 7%, оценили аналитики.
При этом льготная ипотека позволяла гражданам, взявшим кредит на жилье в августе, сэкономить 11,3% по сравнению с теми, у кого ставка по займам составляет 8%, а также за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос. Теперь же данная выгода исчерпана, заявили в НРА.
Ранее о рисках «перегрева» на рынке из-за роста цен на жилье на фоне действия льготной ипотечной программы предупредил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции 23 октября заявила, что пока подобных рисков нет. ЦБ поддержал инициативу Минфина по продлению данной программы до 1 июля 2021 г. в качестве антикризисной меры. При этом Набиуллина заявила, что программу не стоит делать постоянным инструментом.
Минфин внес в правительство проект постановления о продлении данной льготной программы до 1 июля 2021 г. 16 октября. Изначально предполагалось, что она завершится к 1 ноября 2020 г. Программа распространяется на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в регионах. Первоначальный взнос по такому кредиту составляет не менее 15%.