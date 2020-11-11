Аналитики сообщили о досрочном годовом рекорде по выдаче ипотеки в России
Рекорд по выдаче ипотеки за месяц также был установлен в октябре — было выдано 550 млрд руб. Ранее рекорды были зарегистрированы в июле — 362 млрд руб., августе — 393 млрд руб. и сентябре — 504 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за этот период примерно находилась на уровне 7,3%.
Средняя ставка по ипотеке снизилась в мае 2020 г., когда была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, отмечает издание. По данным ЦБ, ставка ипотеки снизилась с 8,3% до 7,4%. В последние четыре месяца благодаря льготной программе ставка по ипотеке на новостройки составляет около 5,9%, на вторичном рынке около 8,1%. По данным «Дом.РФ», выдача ипотеки на вторичное жилье составляет около 70% от общего объема.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае 2020 г. В рамках программы россияне могут приобрести квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн руб. в остальных регионах России. Программа действует до 1 июля 2021 г.