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Аналитики сообщили о досрочном годовом рекорде по выдаче ипотеки в России

Ведомости

Объем выданных ипотечных кредитов в январе-октябре 2020 г. составил 3,25 трлн руб., сообщил РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG. Показатель за 10 месяцев 2020 г. превысил уровень выдачи ипотеки в рекордном 2018 г., когда было выдано кредитов на 3,01 трлн руб.

Рекорд по выдаче ипотеки за месяц также был установлен в октябре — было выдано 550 млрд руб. Ранее рекорды были зарегистрированы в июле — 362 млрд руб., августе — 393 млрд руб. и сентябре — 504 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за этот период примерно находилась на уровне 7,3%. 

Средняя ставка по ипотеке снизилась в мае 2020 г., когда была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, отмечает издание. По данным ЦБ, ставка ипотеки снизилась с 8,3% до 7,4%. В последние четыре месяца благодаря льготной программе ставка по ипотеке на новостройки составляет около 5,9%, на вторичном рынке около 8,1%. По данным «Дом.РФ», выдача ипотеки на вторичное жилье составляет около 70% от общего объема. 

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в мае 2020 г. В рамках программы россияне могут приобрести квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 млн руб. в остальных регионах России. Программа действует до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: Ипотека дается россиянам все сложнее

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных