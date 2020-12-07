Аналитики заявили о «небывалых» темпах роста цен на новостройки Москвы
Цены на новостройки в Москве в 2020 г. росли более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы, на фоне увеличения предложения недвижимости, продающейся через эскроу-счета, и спроса на жилье в связи с запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, говорится в исследовании агентства недвижимости «Метриум».
«В 2020 году цены на новостройки росли небывалыми темпами. Причем эксперты «Метриум» отметили это в разных секторах рынка, в том числе в премиальном жилье, апартаментах, хотя ипотечный спрос на них прямо не влияет», — сказано в отчете исследования.
По данным экспертов, в массовом сегменте столичных новостроек стоимость квадратного метра за 2020 г. выросла на 16% и преодолела порог в 200 тыс. руб. В бизнес-классе зафиксировано подорожание на 14% — до 276 тыс. руб., в премиум-классе — на 6%, до 608 тыс. руб., а в элитном — на 3%, до 1 млн руб. за квадратный метр.
При этом в течение предыдущего года цены на квартиры и апартаменты массового сегмента в Москве выросли примерно на 7%, следует из данных «Метриума». На жилье бизнес-класса — на 3,5%.
Первой причиной подорожания жилья в Москве эксперты назвали «ажиотажный спрос» на него, спровоцированный девальвацией рубля в марте, вследствие чего граждане стали вкладывать сбережения в недвижимость. Также покупать жилье россиян подстегнуло введение льготной ипотечной программы, позволяющей брать кредит по фиксированной ставке не выше 6,5%.
Второй причиной стал рост предложения новостроек, продающихся через эскроу-счета. По данным «Метриума», увеличилась себестоимость такой недвижимости, и это сказалось на средней стоимости квадратного метра в новостройках.
По прогнозам аналитиков, в первом полугодии 2021 г. спрос на новостройки продолжит расти. Эксперты полагают, что программа льготной ипотеки, которая пока действует до 1 июля 2021 г., еще не исчерпала своих возможностей. При этом предложение на рынке жилья будет сокращаться на фоне медленного выхода новых проектов и «вымывания» имеющихся в продаже квартир и апартаментов. В итоге цены на жилье будут увеличиваться дальше, полагают эксперты.