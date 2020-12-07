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Аналитики заявили о «небывалых» темпах роста цен на новостройки Москвы

Ведомости

Цены на новостройки в Москве в 2020 г. росли более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы, на фоне увеличения предложения недвижимости, продающейся через эскроу-счета, и спроса на жилье в связи с запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, говорится в исследовании агентства недвижимости «Метриум».

«В 2020 году цены на новостройки росли небывалыми темпами. Причем эксперты «Метриум» отметили это в разных секторах рынка, в том числе в премиальном жилье, апартаментах, хотя ипотечный спрос на них прямо не влияет», — сказано в отчете исследования.

По данным экспертов, в массовом сегменте столичных новостроек стоимость квадратного метра за 2020 г. выросла на 16% и преодолела порог в 200 тыс. руб. В бизнес-классе зафиксировано подорожание на 14% — до 276 тыс. руб., в премиум-классе — на 6%, до 608 тыс. руб., а в элитном — на 3%, до 1 млн руб. за квадратный метр. 

При этом в течение предыдущего года цены на квартиры и апартаменты массового сегмента в Москве выросли примерно на 7%, следует из данных «Метриума». На жилье бизнес-класса — на 3,5%.

Первой причиной подорожания жилья в Москве эксперты назвали «ажиотажный спрос» на него, спровоцированный девальвацией рубля в марте, вследствие чего граждане стали вкладывать сбережения в недвижимость. Также покупать жилье россиян подстегнуло введение льготной ипотечной программы, позволяющей брать кредит по фиксированной ставке не выше 6,5%. 

Второй причиной стал рост предложения новостроек, продающихся через эскроу-счета. По данным «Метриума», увеличилась себестоимость такой недвижимости, и это сказалось на средней стоимости квадратного метра в новостройках. 

По прогнозам аналитиков, в первом полугодии 2021 г. спрос на новостройки продолжит расти. Эксперты полагают, что программа льготной ипотеки, которая пока действует до 1 июля 2021 г., еще не исчерпала своих возможностей. При этом предложение на рынке жилья будет сокращаться на фоне медленного выхода новых проектов и «вымывания» имеющихся в продаже квартир и апартаментов. В итоге цены на жилье будут увеличиваться дальше, полагают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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