Аналитики заявили о «небывалых» темпах роста цен на новостройки Москвы

По прогнозам аналитиков, в первом полугодии 2021 г. спрос на новостройки продолжит расти. Эксперты полагают, что программа льготной ипотеки, которая пока действует до 1 июля 2021 г., еще не исчерпала своих возможностей. При этом предложение на рынке жилья будет сокращаться на фоне медленного выхода новых проектов и «вымывания» имеющихся в продаже квартир и апартаментов. В итоге цены на жилье будут увеличиваться дальше, полагают эксперты.