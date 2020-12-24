ВТБ сообщил о снижении доли трат россиян на ипотеку

По его словам, на протяжении последних пяти лет средний размер ежемесячного платежа по ипотеке у клиентов ВТБ составляет порядка 25 тыс. руб. При этом средняя сумма кредита увеличилась в 1,5 раза. В этом году, по данным банка, она будет на уровне 2,6 млн руб., тогда как в 2019 г. была 2,4 млн руб.