ВТБ сообщил о снижении доли трат россиян на ипотеку
В этом году россияне направляли на платежи по ипотеке 25% от своих доходов, тогда как в прошлом — 30%, свидетельствуют аналитические данные ипотечного бизнеса ВТБ. Такой уровень долговой нагрузки по жилищным кредитам является рекордно низким, отметили в банке.
«По отношению к доходам заемщиков средний размер ежемесячного платежа снизился с более чем 30% до 25% всего за год. Такой шаг случился рекордно быстро. До этого соотношение платежа к доходу сокращалось на 5 п.п. в течение предыдущих четырех лет», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По его словам, на протяжении последних пяти лет средний размер ежемесячного платежа по ипотеке у клиентов ВТБ составляет порядка 25 тыс. руб. При этом средняя сумма кредита увеличилась в 1,5 раза. В этом году, по данным банка, она будет на уровне 2,6 млн руб., тогда как в 2019 г. была 2,4 млн руб.
Кроме того, выросли доходы населения, а средняя ставка по ипотеке снизилась почти вдвое, что способствовало большей доступности жилищных кредитов для граждан, отметил Печатников. По данным Банка России, а январь-октябрь 2020 г. средняя ипотечная ставка по всем видам жилищным кредитов составила 7,85%, тогда как в 2019 г. — 9,9%.
Таким образом, за год показатель снизился более чем на 2 п.п., в том числе благодаря введению льготной программы под 6,5% на жилье в новостройках. При этом ранее ставка снижалась более медленно. В 2018 г. она была на уровне 9,5%, а в 2017 г. — 10,6%.
Доступности ипотеки в России способствовал также рост числа рефинансированных кредитов, отметили в ВТБ. За 11 месяцев 2020 г. банк рефинансировал ипотеку более чем 100 000 заемщиков на общую сумму 220 млрд руб., снизив ставку в среднем с более чем 10% до 5-8,2% годовых.
В целом в банке ожидают, что в этом году впервые в истории ипотечного рынка России объем выданных кредитов превысит 4 трлн руб. Рекорд выдачи был установлен уже по итогам октября — 3,25 трлн руб., сообщили ранее аналитики «Дом.РФ» и Frank RG. Предыдущим максимумом был результат 2018 г. — 3,01 трлн руб.