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В Сбербанке объяснили рост цен на жилье в России

Ведомости

Основная причина роста цен на жилье в России — сокращение предложения на рынке, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости».

«Драйвером роста больше является соотношение количества спроса и предложения. Мы видим, что предложение сокращается, а на сокращении предложения происходит рост цены», — пояснил Царев.

В Сбербанке уточнили, что по ряду параметров в России цены на жилье ниже уровней 2018 г. Наконец, влияние на рост цен оказала и введенная в 2020 г. льготная ипотека под 6,5%, говорит топ-менеджер, однако добавляя, что это не основной фактор. 

«Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно, во время введения эскроу», — добавил Царев.

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Льготная ипотека под 6,5% годовых, введенная в 2020 г., также повлияла на рост цен, однако она не стала основным фактором роста. Царев пояснил, что программа помогла «раскачать» первичный рынок и дала возможность застройщикам продолжать работать в кризис. Ее отмена не приведет к снижению цен на жилье, однако его доступность станет меньше, отметил зампред правления банка. По мнению Царева, для стабилизации цен нужно увеличить предложение жилья на рынке.

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных