В Сбербанке объяснили рост цен на жилье в России
Основная причина роста цен на жилье в России — сокращение предложения на рынке, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости».
«Драйвером роста больше является соотношение количества спроса и предложения. Мы видим, что предложение сокращается, а на сокращении предложения происходит рост цены», — пояснил Царев.
В Сбербанке уточнили, что по ряду параметров в России цены на жилье ниже уровней 2018 г. Наконец, влияние на рост цен оказала и введенная в 2020 г. льготная ипотека под 6,5%, говорит топ-менеджер, однако добавляя, что это не основной фактор.
«Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно, во время введения эскроу», — добавил Царев.
Льготная ипотека под 6,5% годовых, введенная в 2020 г., также повлияла на рост цен, однако она не стала основным фактором роста. Царев пояснил, что программа помогла «раскачать» первичный рынок и дала возможность застройщикам продолжать работать в кризис. Ее отмена не приведет к снижению цен на жилье, однако его доступность станет меньше, отметил зампред правления банка. По мнению Царева, для стабилизации цен нужно увеличить предложение жилья на рынке.
Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 г.