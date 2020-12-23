В Сбербанке объяснили рост цен на жилье в России

Льготная ипотека под 6,5% годовых, введенная в 2020 г., также повлияла на рост цен, однако она не стала основным фактором роста. Царев пояснил, что программа помогла «раскачать» первичный рынок и дала возможность застройщикам продолжать работать в кризис. Ее отмена не приведет к снижению цен на жилье, однако его доступность станет меньше, отметил зампред правления банка. По мнению Царева, для стабилизации цен нужно увеличить предложение жилья на рынке.