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Финансы

ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк» в Астрахани, говорится на сайте регулятора. Банк занимал 164-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, банк «ККБ» нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, из-за чего за последний год к нему применялись меры. Также банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «ККБ» специализировался на электронной коммерции и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность. Организация не изучала экономический смысл операций своих клиентов с непрозрачными источниками денег, говорится в сообщении ЦБ. Также у банка «ККБ» был высокий риск вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

ЦБ назначил в банк временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% своих вкладов, но не более 1,4 млн руб. на каждого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных