ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Центробанк отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк» в Астрахани, говорится на сайте регулятора. Банк занимал 164-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, банк «ККБ» нарушал законы о банковской деятельности и нормативные акты регулятора, из-за чего за последний год к нему применялись меры. Также банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «ККБ» специализировался на электронной коммерции и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность. Организация не изучала экономический смысл операций своих клиентов с непрозрачными источниками денег, говорится в сообщении ЦБ. Также у банка «ККБ» был высокий риск вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
ЦБ назначил в банк временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% своих вкладов, но не более 1,4 млн руб. на каждого.