ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Банк «ККБ» специализировался на электронной коммерции и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность. Организация не изучала экономический смысл операций своих клиентов с непрозрачными источниками денег, говорится в сообщении ЦБ. Также у банка «ККБ» был высокий риск вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.