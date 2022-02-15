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Эксперты спрогнозировали рост взломов систем российских банков «изнутри»

Ведомости

Число инцидентов с информационными системами банков, связанных с внутренними утечками, халатностью сотрудников банков и их участием в мошеннических схемах в 2022 г. может вырасти до 50%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет RTM Group. В 2021 г. показатель составил 30%. При этом доля хищений в результате внешних атак, по прогнозу аналитиков, снизится с 15% до 3%.

Аналитики составили прогноз на основе сообщений по числу инцидентов, которые поступили в ЦБ, и своей внутренней информации о банковском секторе. По оценкам экспертов, раньше не наблюдалось такой значительной динамики взломов с участием инсайдеров. Цель таких взломов — счета компаний, клиентов и любая информация о них, документы и внутренняя переписка.

Руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев пояснил, что злоумышленникам дешевле и безопаснее использовать инсайдеров, а не внешние схемы. Он отметил, что по закону банки не обязаны устанавливать программы для защиты от утечек данных и других инсайдерских рисков. По оценке Парфентьева, такое ПО есть пока в трети банков.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов заявил, что не ожидает роста внутренних утечек, однако меньше их тоже не станет. По его мнению, скорее всего, будут расти и внутренние, и внешние риски. В Тинькофф-банке изданию сообщили, что укрепляют все направления кибербезопасности. Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов заявил, что уровень риска со стороны инсайдеров со временем практически не меняется. В 2022 г. МКБ сконцентрируется на обучении сотрудников и будет развивать свой центр безопасности, чтобы своевременно реагировать на возникающие аномалии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных