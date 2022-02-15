Эксперты спрогнозировали рост взломов систем российских банков «изнутри»

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов заявил, что не ожидает роста внутренних утечек, однако меньше их тоже не станет. По его мнению, скорее всего, будут расти и внутренние, и внешние риски. В Тинькофф-банке изданию сообщили, что укрепляют все направления кибербезопасности. Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов заявил, что уровень риска со стороны инсайдеров со временем практически не меняется. В 2022 г. МКБ сконцентрируется на обучении сотрудников и будет развивать свой центр безопасности, чтобы своевременно реагировать на возникающие аномалии.