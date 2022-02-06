Газета
Финансы

«Сбер» назвал средний размер страховой выплаты обманутым кибермошенниками

Ведомости

Средняя величина выплаты по страховке россиянам, которые пострадали от действий киберпреступников в прошлом году, составила 20 500 руб. Об этом «РИА Новости» сообщила владелец продукта «Сбереги финансы» дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Олеся Дунаева.

«Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 г. было урегулировано порядка 10 000 страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 руб.», — рассказала Дунаева.

Получить выплату по страховке можно в случаях, когда злоумышленники завладели данными карты по звонку от имени банка или полиции. Также страховка действует, если деньги украли при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и в результате взлома аккаунтов.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о росте случаев хищения денег кибермошенниками

По данным ЦБ, в III квартале прошлого года мошенники украли у банковских клиентов 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 г. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. Вернуть граждане смогли 7,7% от похищенных мошенниками средств. Во II квартале у банковских клиентов украли более 3 млрд руб., в I квартале — почти 2,9 млрд руб.

В феврале текущего года Центробанк предложил существенно ускорить процесс обмена между банками и бюро кредитных историй (БКИ) информацией об оформленных гражданами кредитах, чтобы люди не могли брать несколько ссуд подряд. Инициативу отрабатывают внутри ЦБ.

 ВТБ предлагал разрешить банкам полностью блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства, — на срок до 30 дней.

Как пояснил заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников, сейчас, когда мошенники получают доступ к счетам банковских клиентов, они сначала выводят деньги на счета «дропперов» в других кредитных организациях, а затем обналичивают украденное. Остановить подобные операции банки не могут, даже если подобный «посреднический» счет уже выявлен и заблокирован. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных