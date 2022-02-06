«Сбер» назвал средний размер страховой выплаты обманутым кибермошенниками

По данным ЦБ, в III квартале прошлого года мошенники украли у банковских клиентов 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 г. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. Вернуть граждане смогли 7,7% от похищенных мошенниками средств. Во II квартале у банковских клиентов украли более 3 млрд руб., в I квартале — почти 2,9 млрд руб.