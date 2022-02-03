ЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенников

«Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — пояснил Сычев (цитата по «РИА Новости»).