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Финансы

ЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенников

Ведомости

Центробанк предложил существенно ускорить процесс обмена между банками и бюро кредитных историй (БКИ) информацией об оформленных гражданами кредитах, чтобы люди не могли брать несколько ссуд подряд, сообщил журналистам в кулуарах «Инфофорума» заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он уточнил, что сейчас срок такого обмена может длиться неделю.

При этом в России стали происходить случаи, когда мошенники убеждают граждан оформить несколько кредитов и перевести им полученные средства. В том числе поэтому ЦБ хочет ограничить возможность выдачи банками нескольких ссуд подряд.

«Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — пояснил Сычев (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что данное предложение уже прошло «определенное обсуждение». Пока инициативу отрабатывают внутри ЦБ.

Накануне заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал журналистам об инициативе госбанка по борьбе с мошенниками. Там предложили разрешить кредитным организациям полностью на срок до 30 дней блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства. Топ-менеджер уточнил, что инициативу поддерживают как участники финансового рынка, так и представители органов власти.

По данным ЦБ, за первые три квартала 2021 г. мошенники украли у россиян более 9 млрд руб. после 6,7 млрд руб. за аналогичный период 2020 г. При этом доля хищений с использованием социальной инженерии стала падать: если в I квартале 2021 г. она составляла 56%, то в III — уже 41%.

Ранее по теме: ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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