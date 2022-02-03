ЦБ предложил способ защиты от оформления кредитов под давлением мошенников
Центробанк предложил существенно ускорить процесс обмена между банками и бюро кредитных историй (БКИ) информацией об оформленных гражданами кредитах, чтобы люди не могли брать несколько ссуд подряд, сообщил журналистам в кулуарах «Инфофорума» заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он уточнил, что сейчас срок такого обмена может длиться неделю.
При этом в России стали происходить случаи, когда мошенники убеждают граждан оформить несколько кредитов и перевести им полученные средства. В том числе поэтому ЦБ хочет ограничить возможность выдачи банками нескольких ссуд подряд.
«Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — пояснил Сычев (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что данное предложение уже прошло «определенное обсуждение». Пока инициативу отрабатывают внутри ЦБ.
Накануне заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал журналистам об инициативе госбанка по борьбе с мошенниками. Там предложили разрешить кредитным организациям полностью на срок до 30 дней блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства. Топ-менеджер уточнил, что инициативу поддерживают как участники финансового рынка, так и представители органов власти.
По данным ЦБ, за первые три квартала 2021 г. мошенники украли у россиян более 9 млрд руб. после 6,7 млрд руб. за аналогичный период 2020 г. При этом доля хищений с использованием социальной инженерии стала падать: если в I квартале 2021 г. она составляла 56%, то в III — уже 41%.