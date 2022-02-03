ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

Ассоциация банков России (АБР) подготовила законопроект о блокировке переводов или расходов по картам на 25 дней в случаях, когда клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, еще в конце 2020 г., писал РБК. Как пояснял вице-президент АБР Алексей Войлуков, механизм должен работать следующим образом: в случае несанкционированного списания средств клиент обращается с заявлением в свой банк. Тот через «Финцерт» и Центробанк передает информацию в кредитную организацию контрагента. Она, в свою очередь, замораживает указанную сумму и запрашивает документы, подтверждающие легитимность получения средств. Получатель должен предоставить подтверждение в течение пяти дней. Если этого не происходит, деньги возвращаются на счет отправителя.