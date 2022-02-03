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Финансы

ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

Ведомости

ВТБ предлагает разрешить банкам полностью блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства — на срок до 30 дней, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

Он пояснил, что сейчас, когда мошенники получают доступ к счетам банковских клиентов, они сначала выводят деньги на счета «дропперов» в других кредитных организациях, а затем обналичивают украденное. Остановить подобные операции банки не могут, даже если подобный «посреднический» счет уже выявлен и заблокирован. 

«Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу», — пояснил топ-менеджер. 

Ввиду этого ВТБ предлагает лишить «дропперов» возможности снимать деньги с заблокированных счетов. По словам Печатникова, с подобной инициативой согласны как участники рынка, так и представители органов власти, однако пока на практике она не реализуется. 

«Здесь у нас полное единство с финансовыми институтами, но нужно создать методологическую, нормативную базу, усилить регулирование этого процесса блокировки, потому что допускать злоупотреблений в этой части нельзя. Проблема настолько острая, что ее надо быстро решать и радикально. Мы пытаемся привлечь к решению этого вопроса максимальное число участников и представителей власти», — сказал он.

На данный момент нужно разработать общий перечень критериев, в соответствии с которыми банки смогут останавливать подозрительные транзакции, пояснил топ-менеджер ВТБ. В борьбе с мошенниками может помочь и обмен информацией между кредитными организациями — тогда банки смогут координировать свои действия, отметил Печатников. 

Ассоциация банков России (АБР) подготовила законопроект о блокировке переводов или расходов по картам на 25 дней в случаях, когда клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, еще в конце 2020 г., писал РБК. Как пояснял вице-президент АБР Алексей Войлуков, механизм должен работать следующим образом: в случае несанкционированного списания средств клиент обращается с заявлением в свой банк. Тот через «Финцерт» и Центробанк передает информацию в кредитную организацию контрагента. Она, в свою очередь, замораживает указанную сумму и запрашивает документы, подтверждающие легитимность получения средств.  Получатель должен предоставить подтверждение в течение пяти дней. Если этого не происходит, деньги возвращаются на счет отправителя. 

Вдобавок ВТБ предложил усилить нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, которыми зачастую пользуются мошенники, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера. Это позволит человеку быть уверенным в своем собеседнике и при необходимости предъявить денежные претензии конкретному лицу, пояснил Печатников. Сейчас же мошенники звонят гражданам якобы от госструктур, используя виртуальные подменные номера, и крадут средства при помощи социальной инженерии, отметил он.

«Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь — принадлежащих госведомствам и банкам», — заявил топ-менеджер. 

Подменный номер является услугой, которая призвана помочь защитить реальный номер телефона от нежелательных звонков и сообщений. Другие люди при звонках видят подставной номер, но все вызовы автоматически перенаправляются на реальный. ВТБ с апреля прошлого года собрал информацию по 1,4 млн номеров мошенников, из них 800 000 предположительно стали подменными, уточнили в госбанке.

По данным ЦБ, в III квартале прошлого года мошенники украли у банковских клиентов 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. Вернуть граждане смогли 7,7% от похищенных мошенниками средств. Во II квартале у банковских клиентов украли более 3 млрд руб., в I квартале — почти 2,9 млрд руб.

Ранее по теме: Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей за три месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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