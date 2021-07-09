ЦБ сообщил о росте случаев хищения денег кибермошенниками

«Общий объем несанкционированных операций за I квартал составил 2,87 млрд руб., а их количество достигло 237 000 — это на 57% и 40% соответственно больше, чем годом ранее. При этом самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года похищено 1,1 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года», — отметили в ЦБ.