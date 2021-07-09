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ЦБ сообщил о росте случаев хищения денег кибермошенниками

Ведомости

В I квартале текущего года общий объем несанкционированных операций с банковскими счетами вырос на 57% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 2,87 млрд руб., сообщает Банк России. Количество таких операций также выросло на 40% до 237 000.

«Общий объем несанкционированных операций за I квартал составил 2,87 млрд руб., а их количество достигло 237 000 — это на 57% и 40% соответственно больше, чем годом ранее. При этом самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года похищено 1,1 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года», — отметили в ЦБ.

Рост этих показателей связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения.

«Почти в три раза увеличился объем хищений через банкоматы — он достиг 305 млн руб. Объем операций без согласия клиентов при интернет-покупках уменьшился на 5% и составил 879 млн руб.», — добавили в Банке России.

Ранее ЦБ сообщал, что в I квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

Ранее по теме: В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных