ЦБ сообщил о росте случаев хищения денег кибермошенниками
В I квартале текущего года общий объем несанкционированных операций с банковскими счетами вырос на 57% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 2,87 млрд руб., сообщает Банк России. Количество таких операций также выросло на 40% до 237 000.
«Общий объем несанкционированных операций за I квартал составил 2,87 млрд руб., а их количество достигло 237 000 — это на 57% и 40% соответственно больше, чем годом ранее. При этом самым массовым каналом хищения денег стали системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года похищено 1,1 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года», — отметили в ЦБ.
Рост этих показателей связан с активным использованием клиентами дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к этому каналу хищения.
«Почти в три раза увеличился объем хищений через банкоматы — он достиг 305 млн руб. Объем операций без согласия клиентов при интернет-покупках уменьшился на 5% и составил 879 млн руб.», — добавили в Банке России.
Ранее ЦБ сообщал, что в I квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.