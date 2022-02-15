Михаил Полунин покинет МКБ
Первый заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Михаил Полунин покидает свой пост, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Михаил Полунин покинет МКБ и будет заниматься развитием собственных проектов в области в том числе цифровых финансовых услуг», — рассказали там.
По словам источника, близкого к МКБ, Полунин в качестве соучредителя будет развивать ряд проектов в области инвестиционных решений для массового и профессионального сегментов.
Полунин начал работу в банковской сфере в 2000-х гг. С марта 2012 по август 2014 г. был управляющим филиала «Связь-банка» в Санкт-Петербурге, а с сентября 2014 по февраль 2017 г. — сначала советником, затем вице-президентом во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР). После этого до августа 2017 г. работал антикризисным управляющим отдела сопровождения деятельности временных администраций в департаменте реструктуризации финансовых организаций в «Агентстве по страхованию вкладов». В частности, занимался санацией банка «Пересвет», который затем возглавил как президент и член совета директоров.
В МКБ Полунин пришел в ноябре 2017 г. Сначала он стал советником председателя правления банка, а с марта 2018 — первым заместителем председателя правления. Занимался развитием отношений со стратегическими клиентами банка и взаимодействием между дирекциями банка, отвечающими за работу с корпоративными клиентами.
В то же время к команде МКБ присоединится Ия Малахова, которая с 2018 г. является вице-президентом, директором департамента финансов Сбербанка. В МКБ она также будет курировать финансовый департамент, рассказали в пресс-службе кредитной организации. По словам источника, близкого к банку, Малахова после завершения всех необходимых процедур войдет в состав правления МКБ.