Михаил Полунин покинет МКБ

Полунин начал работу в банковской сфере в 2000-х гг. С марта 2012 по август 2014 г. был управляющим филиала «Связь-банка» в Санкт-Петербурге, а с сентября 2014 по февраль 2017 г. — сначала советником, затем вице-президентом во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР). После этого до августа 2017 г. работал антикризисным управляющим отдела сопровождения деятельности временных администраций в департаменте реструктуризации финансовых организаций в «Агентстве по страхованию вкладов». В частности, занимался санацией банка «Пересвет», который затем возглавил как президент и член совета директоров.