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Финансы

Михаил Полунин покинет МКБ

Ведомости

Первый заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Михаил Полунин покидает свой пост, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Михаил Полунин покинет МКБ и будет заниматься развитием собственных проектов в области в том числе цифровых финансовых услуг», — рассказали там.

По словам источника, близкого к МКБ, Полунин в качестве соучредителя будет развивать ряд проектов в области инвестиционных решений для массового и профессионального сегментов.

Полунин начал работу в банковской сфере в 2000-х гг. С марта 2012 по август 2014 г. был управляющим филиала «Связь-банка» в Санкт-Петербурге, а с сентября 2014 по февраль 2017 г. — сначала советником, затем вице-президентом во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР). После этого до августа 2017 г. работал антикризисным управляющим отдела сопровождения деятельности временных администраций в департаменте реструктуризации финансовых организаций в «Агентстве по страхованию вкладов». В частности, занимался санацией банка «Пересвет», который затем возглавил как президент и член совета директоров.

В МКБ Полунин пришел в ноябре 2017 г. Сначала он стал советником председателя правления банка, а с марта 2018 — первым заместителем председателя правления. Занимался развитием отношений со стратегическими клиентами банка и взаимодействием между дирекциями банка, отвечающими за работу с корпоративными клиентами.

В то же время к команде МКБ присоединится Ия Малахова, которая с 2018 г. является вице-президентом, директором департамента финансов Сбербанка. В МКБ она также будет курировать финансовый департамент, рассказали в пресс-службе кредитной организации. По словам источника, близкого к банку, Малахова после завершения всех необходимых процедур войдет в состав правления МКБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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