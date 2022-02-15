Лев Хасис покинет правление «Сбера»

Хасис занял пост первого зампредседателя правления Сбербанка в 2013 г. Он руководил проектами в области технологической трансформации банка, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций и кибербезопасности, маркетинга и т.д. Также Хасис участвовал в создании новых продуктов и сервисов банка в финансовой и нефинансовых индустриях. Он награжден почетной грамотой президента России за вклад в развитие банковского дела и орденом Дружбы.