Лев Хасис покинет правление «Сбера»
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил уйти с должности, сообщила пресс-служба банка.
Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу Хасида, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», говорится в сообщении.
Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 г. Хасис продолжит работать в Сбере в качестве консультанта, а также станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создает Сбер.
Хасис занял пост первого зампредседателя правления Сбербанка в 2013 г. Он руководил проектами в области технологической трансформации банка, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций и кибербезопасности, маркетинга и т.д. Также Хасис участвовал в создании новых продуктов и сервисов банка в финансовой и нефинансовых индустриях. Он награжден почетной грамотой президента России за вклад в развитие банковского дела и орденом Дружбы.