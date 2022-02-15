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Финансы

Лев Хасис покинет правление «Сбера»

Ведомости

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис решил уйти с должности, сообщила пресс-служба банка.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу Хасида, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», говорится в сообщении.

Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 г. Хасис продолжит работать в Сбере в качестве консультанта, а также станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создает Сбер.

Хасис занял пост первого зампредседателя правления Сбербанка в 2013 г. Он руководил проектами в области технологической трансформации банка, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций и кибербезопасности, маркетинга и т.д. Также Хасис участвовал в создании новых продуктов и сервисов банка в финансовой и нефинансовых индустриях. Он награжден почетной грамотой президента России за вклад в развитие банковского дела и орденом Дружбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных