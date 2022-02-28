Набиуллина заявила о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе

С уровней утра 25 февраля показатель структурного дефицита ликвидности вырос с 11 млрд руб. до 2,9 трлн руб. на начало 28 февраля. Это значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности: в основном банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб. Сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали на начало дня 2,38 трлн руб.