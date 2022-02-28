Набиуллина заявила о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе
Банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности в связи с высоким спросом на наличные в России. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров. Выступление транслировалось на Youtube. При этом, по словам главы регулятора, российские банки могут нарастить объем ликвидности при помощи Банка России.
«Наша финансовая система, экономика сталкивается совершенно с нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов. В части ликвидности банковского сектора Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность рубля. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости», — сказала Набиуллина.
Глава Центробанка констатировала, что «условия для российской экономики кардинально поменялись» и новые санкции со стороны западных стран «привели к значительному изменению курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов».
Например, в части валютного рынка Банк России в прошлые четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг — в размере $1 млрд США, в меньшем объеме в пятницу, отметила Набиуллина. «В связи с ограничением на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня валютные интервенции нами не проводились», — сказала она.
«Это (новые санкции. — Ред.) требует от нас широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности. Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор, она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — подчеркнула глава регулятора.
По ее словам, для поддержания «привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения» нужно повысить процентные ставки до уровней, «которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски», отметила глава ЦБ.
С уровней утра 25 февраля показатель структурного дефицита ликвидности вырос с 11 млрд руб. до 2,9 трлн руб. на начало 28 февраля. Это значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности: в основном банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб. Сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали на начало дня 2,38 трлн руб.
С 24 февраля ЦБ начал проводить аукцион репо «тонкой настройки», предоставляя банкам краткосрочную ликвидность. На первом таком аукционе банки заняли у ЦБ 874 млрд руб. из предложенного 1 трлн руб. На втором аукционе – почти 2 трлн из 3 трлн руб. 28 февраля аукцион проведен на безлимитной основе с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок: они заняли у ЦБ свыше 3,04 трлн руб. под 20% годовых на один день. Банки последний раз занимали у ЦБ по репо больше лишь 9 декабря 2014 г.: тогда на семь дней регулятор предоставил банкам 3,2 трлн руб. ликвидности.
Евросоюз в ночь на 27 февраля принял решение о заморозке активов ЦБ. Страны ЕС, а также США, Великобритания, Канада и другие страны объявили о планах ввести простив России санкции после того, как президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Кроме того 28 февраля Европейский союз запретил проводить операции по управлению резервами и активами Банка России.
Ранее Центробанк сообщил, что российская банковская система стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации. По данным регулятора, средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально.