ЦБ предупредил о новой схеме мошенников на фоне санкций
Мошенники начали звонить россиянам и требовать срочно снять все деньги со счетов в банке, потому что они якобы скоро станут недоступны из-за отключения России от международной финансовой системы SWIFT, сообщил ЦБ в своем Telegram-канале. Такие угрозы — неправда.
«Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет», — заявили в ЦБ.
Регулятор пояснил, что SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, которую используют банки по всему миру. Отключение российских банков от него сделает неудобной международную деятельность банков, но не повлияет на операции внутри России. «Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально», — подчеркнули в ЦБ.
24 февраля после начала спецоперации на Украине США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT и заморозить активы Центробанка.
Банк России заявил, что банковская система страны стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации. Средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально.