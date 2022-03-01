ЦБ предупредил о новой схеме мошенников на фоне санкций

«Сейчас самый распространенный прием мошенников – звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут недоступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет», — заявили в ЦБ.