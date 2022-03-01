Совет директоров ЕБРР одобрил санкции против России и Белоруссии
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за введение санкций против России и Белоруссии, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что члены совета директоров попросили совет управляющих одобрить резолюцию о принятии «жестких мер» в отношении обеих стран. Если она будет принята, доступ Москвы и Белоруссии к финансам ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок.
У управляющих будет 30 дней для того, чтобы проголосовать за резолюцию в соответствии со статьей 8.3 устава банка, которая предусматривает приостановку доступа членов ЕБРР к его ресурсам в «исключительных обстоятельствах». Для принятия резолюции требуется поддержка не менее двух третей управляющих, представляющих не менее трех четвертей от общего количества голосов членов банка.
Кроме того, ЕБРР изучает пакет экстренного финансирования для региона, в который может войти поддержка ликвидности для частного и государственного секторов, а также муниципалитетов, пострадавших от наплыва беженцев, говорится в сообщении.
На прошлой неделе представители акционеров ЕБРР договорились, что управление банка примет меры в ответ на военную операцию России на Украине. Президент банка Одиль Рено-Бассо заявила о поддержке Киева и осудила действия Москвы.
В настоящее время в состав ЕБРР входит 71 акционер — 69 стран, включая частично признанное Косово, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. У каждого акционера есть собственный представитель в совете управляющих ЕБРР, который является высшим руководящим органом банка. Совет управляющих делегирует большинство полномочий совету директоров, который отвечает за стратегическое руководство деятельностью банка.
Россия была принята в ЕБРР в 1992 г. Банк приостановил инвестирование в российские проекты в 2014 г. после того, как страна попала под американские и европейские санкции в связи с присоединением Крыма. После президентских выборов в Белоруссии в 2020 г., результаты которых не признал целый ряд западных стран, ЕБРР отказался от финансирования госпроектов в республике. Контроль за кредитованием частного сектора был усилен, чтобы исключить связь компаний с государством. Акцент был сделан на малых и средних предприятиях, не имеющих отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников. В ноябре прошлого года ЕБРР отказался от кредитования и частных проектов в Белоруссии.