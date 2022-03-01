Курс доллара за день вырос на 6% по отношению к рублю
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже 1 марта вырос по отношению к рублю на 7%, евро — на 6%, следует из данных торговой площадки. Торги закрылись на отметке в 101,23 руб. за доллар и 112,49 руб. за евро на 18:59 мск.
На внибержевом рынке Forex рубль ускорил падение и по состоянию на 19:45 мск курс доллара составлял 112,46 руб., курс евро — 125,12 руб.
28 февраля курс российской валюты обвалился до исторического максимума на внебиржевом рынке Forex еще до открытия торгов на Мосбирже. Курс евро превысил 127 руб., доллар подскочил до 113,5 руб. Позже на открытии торгов на бирже доллар вырос до 99 руб., евро преодолел отметку в 100 руб. Площадка несколько раз раздвигала границы ценового коридора, к которым устремлялись курсы.
Российская валюта падает на фоне военной операции России на Украине и введенных в связи с этим санкций со стороны западных стран. ЦБ и правительство предприняли ряд мер для стабилизации финансовой ситуации и поддержки национальной валюты. Так, правительство намерено направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп акций российских публичных компаний.
Биржевые торги в России пока закрыты. По итогам понедельника на западных площадках бумаги российских эмитентов стремительно снижались. 1 марта бумаги немного отыгрывали падение – в среднем на 10-15% от цены закрытия.