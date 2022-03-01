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Финансы

Курс доллара за день вырос на 6% по отношению к рублю

Ведомости

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже 1 марта вырос по отношению к рублю на 7%, евро — на 6%, следует из данных торговой площадки. Торги закрылись на отметке в 101,23 руб. за доллар и 112,49 руб. за евро на 18:59 мск.

На внибержевом рынке Forex рубль ускорил падение и по состоянию на 19:45 мск курс доллара составлял 112,46 руб., курс евро — 125,12 руб.

28 февраля курс российской валюты обвалился до исторического максимума на внебиржевом рынке Forex еще до открытия торгов на Мосбирже. Курс евро превысил 127 руб., доллар подскочил до 113,5 руб. Позже на открытии торгов на бирже доллар вырос до 99 руб., евро преодолел отметку в 100 руб. Площадка несколько раз раздвигала границы ценового коридора, к которым устремлялись курсы.

Российская валюта падает на фоне военной операции России на Украине и введенных в связи с этим санкций со стороны западных стран. ЦБ и правительство предприняли ряд мер для стабилизации финансовой ситуации и поддержки национальной валюты. Так, правительство намерено направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп акций российских публичных компаний.

Биржевые торги в России пока закрыты. По итогам понедельника на западных площадках бумаги российских эмитентов стремительно снижались. 1 марта бумаги немного отыгрывали падение – в среднем на 10-15% от цены закрытия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных