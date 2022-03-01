Курс доллара за день вырос на 6% по отношению к рублю

28 февраля курс российской валюты обвалился до исторического максимума на внебиржевом рынке Forex еще до открытия торгов на Мосбирже. Курс евро превысил 127 руб., доллар подскочил до 113,5 руб. Позже на открытии торгов на бирже доллар вырос до 99 руб., евро преодолел отметку в 100 руб. Площадка несколько раз раздвигала границы ценового коридора, к которым устремлялись курсы.