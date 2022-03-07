Курсы доллара и евро достигли рекордных значений на рынке Forex

Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение.