Курсы доллара и евро достигли рекордных значений на рынке Forex
Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок, свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.
Согласно данным на 14:18 по Москве, доллар стоил 139,4 руб., евро торговался по 152,8 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 15%.
4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.
3 марта курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы. Первый в моменте достигал 118,35 руб., второй — 125,065 руб. ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.
Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение.