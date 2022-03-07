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Курсы доллара и евро достигли рекордных значений на рынке Forex

Ведомости

Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок, свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.

Согласно данным на 14:18 по Москве, доллар стоил 139,4 руб., евро торговался по 152,8 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 15%.

4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта. 

3 марта курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы. Первый в моменте достигал 118,35 руб., второй — 125,065 руб. ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных