Минфин займется выдачей разрешений на совершение сделок с иностранцами
Минфин объявил о создании подкомиссии по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций. Подкомиссию возглавил министр финансов Антон Силуанов, сообщили в ведомстве.
«Создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина.
Отмечается, что подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление валютных операций и сделок с иностранцами «для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса».
Особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, введен со 2 марта. Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества, следует из текста указа.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России.