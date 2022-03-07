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Финансы

Минфин займется выдачей разрешений на совершение сделок с иностранцами

Ведомости

Минфин объявил о создании подкомиссии по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций. Подкомиссию возглавил министр финансов Антон Силуанов, сообщили в ведомстве.

«Создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление валютных операций и сделок с иностранцами «для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса».

Особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, введен со 2 марта. Инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества, следует из текста указа.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничений в отношении России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных