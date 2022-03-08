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Финансы

ВТБ объявил о бессрочном действии карт

Ведомости

Все карты ВТБ будут действовать бессрочно, перевыпуск не потребуется, сообщили во вторник в пресс-службе банка.

«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России», — сообщили в банке.

В ВТБ также добавили, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России не скажется на обслуживании клиентов банка в России.

При этом организация рекомендовала пользоваться картами «Мир», которые работают без ограничений. Российскими картами по-прежнему можно оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах, добавили в ВТБ. 6 марта, по данным банка, клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 000 карт, тогда как в предыдущий день было открыто 3500 карт.

«Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам», — сообщили в ВТБ.

На прошлой неделе международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Решение принято на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Visa и Mastercard предупредили, что транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных