ВТБ объявил о бессрочном действии карт

На прошлой неделе международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Решение принято на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Visa и Mastercard предупредили, что транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.