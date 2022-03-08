ВТБ объявил о бессрочном действии карт
Все карты ВТБ будут действовать бессрочно, перевыпуск не потребуется, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России», — сообщили в банке.
В ВТБ также добавили, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России не скажется на обслуживании клиентов банка в России.
При этом организация рекомендовала пользоваться картами «Мир», которые работают без ограничений. Российскими картами по-прежнему можно оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах, добавили в ВТБ. 6 марта, по данным банка, клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 000 карт, тогда как в предыдущий день было открыто 3500 карт.
«Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам», — сообщили в ВТБ.
На прошлой неделе международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Решение принято на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Visa и Mastercard предупредили, что транзакции по их картам больше не будут доступны за пределами страны, а картами, выпущенными в других странах, нельзя будет воспользоваться в России. До этого Visa и Mastercard перестали выпускать карты попавших под санкции российских банков, исчезла возможность расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки онлайн в зарубежных магазинах.